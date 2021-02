Οικονομία

Φυσικό αέριο: επιδότηση για εγκατάσταση θέρμανσης σε νοικοκυριά

Τι παρέχει το πρόγραμμα και σε ποιους απευθύνεται. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

Πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου από νοικοκυριά στην Αττική «τρέχει» από σήμερα η ΕΔΑ Αττικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες όσο και πολυκατοικίες ενώ οι επιδοτήσεις κλιμακώνονται από 300 έως 3.000 ευρώ.

Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου που θα υπογραφούν μέχρι να καλυφθεί το ποσό του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος που είναι 85 εκ. ευρώ. Καθώς αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός αιτήσεων, η ΕΔΑ Αττικής επισημαίνει ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της σύμβασης σύνδεσης και των σχετικών δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα.

Οι επιδοτήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Για αυτόνομη θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία) ή με ανυψτική στήλη, η επιδότηση είναι 300 ευρώ ανεξάρτητα από την ισχύ του λέβητα.

Για κεντρική θέρμανση σε πολυκατοικίες τα ποσά ανάλογα με την ισχύ του λέβητα είναι:

Για ισχύ έως 35.000 kcal/h, 550 ευρώ.

Από 35.001 - 100.000 kcal/h, 1100 ευρώ.

Από 100.001 - 150.000 kcal/h, 1500 ευρώ.

Από 150.001 - 200.000 kcal/h, 2250 ευρώ.

Πάνω από 200.000 kcal/h, 3.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Το ποσό επιδότησης θα αποδίδεται απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο που θα επιλέξει ο καταναλωτής για να πραγματοποιήσει την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση αυτής και η παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές συνεχίζουν να επωφελούνται από την έκπτωση έως 100% στα τέλη σύνδεσης για το τρέχον έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 11322, καθώς και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΔΑ

Αναφερόμενος στο νέο εταιρικό πρόγραμμα επιδότησης ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρος Χατζηγιάννης σημείωσε: «Στόχος όλων μας στην ΕΔΑ Αττικής είναι να κάνουμε το φυσικό αέριο προσιτό σε όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής. Το νέο αυτό πρόγραμμα, που αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας στο πλαίσιο παροχής κινήτρων προς τους καταναλωτές, συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αποστολή μας είναι να φτάσει το φυσικό αέριο σε όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας».