Eurogroup: Συζήτηση για μέτρα στήριξης και ρευστότητα

Στην σκιά της πανδημίας συνεδριάζει το Eurogroup μεσω τηλεδιάσκεψης. Ποια θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Της Μαρίας Αρώνη

Οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις, o διεθνής ρόλος του ευρώ, αλλά και η κατάσταση της ρευστότητας των εταιρειών, θα βρεθούν στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στις 4μ.μ. (ώρα Ελλάδας), μεσω τηλεδιάσκεψης.

Μεταξύ των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, καθώς αναμένεται ανάκαμψη το 2ο εξάμηνο του 2021, η οποία θα εξαρτηθεί και από την πορεία και την ταχύτητα των εμβολιασμών. Στα θετικά σημεία περιλαμβάνεται επίσης, η μικρότερη του αναμενόμενου ύφεση στην ευρωζώνη, το 4ο τρίμηνο του 2020 και η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωζώνης.

Στη σημερινή συνεδρίαση οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης της οικονομίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν, χωρίς ορατή ημερομηνία λήξης.

Εξάλλου, ο διεθνής ρόλος του ευρώ και η ολοκήρωση της τραπεζικής ένωσης, αλλά και η κατάσταση της ρευστότητας των εταιρειών στην ΕΕ είναι μερικά από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το σημερινό Eurogroup. Οι 19 υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης συμφωνούν ότι η άρση των σημερινών μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνει αργά και σταδιακά και με στοχευμένο τρόπο. Θα συζητηθεί, επίσης, το ενδεχόμενο αυξημένων εταιρικών χρεοκοπιών και θα εξεταστεί κατά πόσο τα υπάρχοντα πλαίσια αφερεγγυότητας παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρησης των εταιρικών χρεοκοπιών. «Η πανδημία COVID-19 είχε ισχυρό αντίκτυπο στον εταιρικό τομέα, οδηγώντας τις κυβερνήσεις να επεκτείνουν πρωτοφανή μέτρα δημόσιας στήριξης στην οικονομία. Επομένως, υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης της κατάστασης στον εταιρικό τομέα και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τον καλύτερο στόχο αυτής της υποστήριξης. Τον Απρίλιο θα ακολουθήσει μια θεματική συζήτηση για τα πλαίσια αφερεγγυότητας», επισημαίνεται στην ατζέντα του Eurogroup.