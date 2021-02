Κοινωνία

“Μήδεια”: ανοιχτή για 6 ώρες η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας

Πότε ανοιγει και για πόσες ώρες η Εθνική Οδός, που από το πρωί είναι κλειστή. Σε ποια τμήματα δεν θα πληρώνονται διόδια.

Ανοίγει από τις 13:00 μέχρι τις 19:00 η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που έκανε γνωστό ότι απο τις 19:00 και για ένα 24ώρο θα παραμείνει κλειστή. Η κατάσταση θα επανακτιμηθεί στις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά το πέρας της έκτακτης σύσκεψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εθνική Οδός θα ανοίξει για τη διέλευση όλων των οχημάτων και τον ομαλό ανεφοδιασμό της αγοράς και θα κλείσει πάλι στις 19:00, οπότε και αναμένονται εκ νέου έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επιπλέον, ο Υπουργός απάντησε στις επικρίσεις του γιατί δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες για το κλείσιμο της Εθνικής από το 112 ότι, "το 112 είναι για όταν κινδυνεύουν ζωές και όχι για την ενημέρωση των πολιτών".

Διέλευση χωρίς διόδια, σε ορισμένα τμήματα

Χωρίς χρέωση θα διέρχονται τα οχήματα σήμερα έως τις 19.00 από τα διόδια στα τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας Αθήνα-Σκάρφεια και Σκάρφεια-Ράχες.

Αυτό έγινε γνωστό, δεδομένων των καιρικών συνθηκών, έπειτα από επικοινωνια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τις εταιρείες «Νέα Οδός» και Κεντρική Οδός» που τα διαχειρίζονται, αντίστοιχα.

Τι ειπώθηκε στην έκτακτη σύσκεψη στην ΓΠΠ

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θεόδωρου Λιβάνιου, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (κτίριο Φάρος).

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, για την οποία ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, σημείωσε στο πλαίσιο της σύσκεψης, ότι αποτελεί το σφοδρότερο σε ένταση και όγκο χιονιού φαινόμενο της τελευταίας δωδεκαετίας.

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε: «Πραγματοποιήθηκε μία νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών, των συναρμόδιων φορέων, αλλά και Περιφερειαρχών, κυρίως της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Το φαινόμενο της χιονόπτωσης είναι πολύ έντονο με πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Υπάρχουν τοπικά φαινόμενα που πολλές φορές καθιστούν απαγορευτική ακόμα και την επέμβαση των μηχανημάτων. Αποφασίσαμε να ανοίξει η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας στις 13.00 και μέχρι τις 19.00 θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, κυρίως των φορτηγών, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η αγορά και να καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας και της οικονομίας γενικότερα. Στις 19.00 θα ξανακλείσει η Εθνική Οδός γιατί προβλέπονται πολύ ισχυρά και ακραία φαινόμενα και μέχρι τις 19.00 αύριο το απόγευμα. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση αύριο το πρωί στις 11.00, να δούμε πώς εξελίσσονται τα φαινόμενα, διότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα συνεχιστούν με πολύ ακραίο τρόπο στην Εύβοια, στην Αττική και λίγα νοτιότερα προς την Πελοπόννησο. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας, σας παρακαλούμε να κάνετε υπομονή. Θα περάσει κι αυτό. Η δική μας πρόνοια είναι να υπάρχει πάντα προστασία και αποτροπή από ζημιές, από ατυχήματα, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή».

Σε σχετική ερώτηση, ο ίδιος σημείωσε: «Προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως στα 20 χλμ. από τον Άγιο Στέφανο μέχρι τον Σείριο, επί της Εθνικής Οδού, στα παραδοσιακά σημεία, στο Κάστρο, την Υλίκη και στο Μαρτίνο, αλλά αυτήν τη στιγμή ο δρόμος είναι ανοιχτός. Και γι' αυτόν τον λόγο, τον δίνουμε για να κυκλοφορήσουν δεκάδες φορτηγά που θέλουν να μπουν και να βγουν από την Αττική και τα Ι.Χ. - ασφαλώς με αντιολισθητικές αλυσίδες, είναι αυτονόητο. Σας παρακαλούμε και πάλι, μην κάνετε περιττές μετακινήσεις, αυτές τις ώρες, πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας. Υπάρχει μια μεγάλη προτεραιότητα για μας που είναι οι εμβολιασμοί. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, όλες οι υπηρεσίες εδώ στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, της Πολιτικής Προστασίας και άλλων υπηρεσιών για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι να πάνε να εμβολιαστούν».

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών τόνισε: «Καλύτερα να κλείνει κανείς συντεταγμένα και να ανοίγει συντεταγμένα, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή και η προστασία των πολιτών κατά τις μετακινήσεις. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, κράτος, Περιφέρειες, Δήμοι για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.».

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων ανέφερε: «Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Επιλέξαμε συντεταγμένα και οργανωμένα στις 05:30 να κλείσουμε την Εθνική Οδό, ακριβώς γιατί είναι προτιμότερο να έχουμε μικρές ταλαιπωρίες, παρά να έχουμε χιλιάδες εγκλωβισμένους, όπως γινόταν στο παρελθόν, καθώς και ανθρώπους όπου υπήρχε αδυναμία πρόσβασης ενώ βρίσκονταν σε ανάγκη. Άρα ό,τι κάνουμε, το κάνουμε οργανωμένα. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτή είναι η διεθνής πρακτική για την αντιμετώπιση των καιρικών αυτών φαινομένων και θα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε και εδώ στην Ελλάδα. Κι από την πρώτη στιγμή, όλος ο μηχανισμός, όλο το βράδυ, ήταν έξω και στα Κέντρα Επιχειρήσεων. Κάτι ακόμη που θέλω να τονίσω. Επειδή ακούω μια κριτική σε σχέση με το 112. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Το 112 δεν είναι εργαλείο ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού. Το 112 είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή και μόνο. Στις 06:08 είχαν ενημερωθεί οι διαπιστευμένοι συντάκτες για τις ανακοινώσεις, για τις αποφάσεις της Τροχαίας και της Νέας Οδού, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κτήμα και των ανθρώπων οι οποίοι με τα οχήματα τους χρησιμοποιούν την Εθνική Οδό. Άρα, συντεταγμένα, παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις της Τροχαίας και όλα θα πάνε καλά».

Σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των εμβολιασμών, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε: «Το παρακολουθούμε από το πρωί. Ανοίξανε τα εμβολιαστικά κέντρα, συντεταγμένα, ειδικότερα και στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι όλα πηγαίνουν καλά και ο δείκτης επισκεψιμότητας είναι υψηλότατος και θα παραμείνει έτσι ως τέλος».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου. Συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιος Καραγιάννης, καθώς και οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Παρόντες ήταν ακόμη ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός ΠΣ Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, Ελευθέριος Γκαρίλας, ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, καθώς και εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η επιτελική ανικανότητα στα καλύτερά της

«Εδώ και δέκα μέρες το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη διαφήμιζε πόσο καλά προετοιμασμένο ήταν για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας. Μετά από δέκα μέρες «συσκέψεων» αυτό που κατάφερε με τα πρώτα χιόνια ήταν να αφήσει ολόκληρα νησιά χωρίς ρεύμα μέσα στον παγετό και εν τέλει να κόψει την Ελλάδα στα δύο με τη μόνη λύση που γνωρίζει διά πάσα νόσο: Απαγόρευση κυκλοφορίας. Η επιτελική ανικανότητα στα καλύτερά της», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.