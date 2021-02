Κοινωνία

“Μήδεια”- Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας: Ανοιχτή για οκτώ ώρες

Πότε ανοιγει και για πόσες ώρες η Εθνική Οδός, που από το πρωί είναι κλειστή

Ανοίγει από τις 13:00 μέχρι τις 19:00 η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που έκανε γνωστό ότι απο τις 19:00 και για ένα 24ώρο θα παραμείνει κλειστή. Η κατάσταση θα επανακτιμηθεί στις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά το πέρας της έκτακτης σύσκεψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εθνική Οδός θα ανοίξει για τη διέλευση όλων των οχημάτων και τον ομαλό ανεφοδιασμό της αγοράς και θα κλείσει πάλι στις 19:00, οπότε και αναμένονται εκ νέου έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επιπλέον, ο Υπουργός απάντησε στις επικρίσεις του γιατί δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες για το κλείσιμο της Εθνικής από το 112 ότι, "το 112 είναι για όταν κινδυνεύουν ζωές και όχι για την ενημέρωση των πολιτών".

ΣΥΡΙΖΑ: Η επιτελική ανικανότητα στα καλύτερά της

«Εδώ και δέκα μέρες το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη διαφήμιζε πόσο καλά προετοιμασμένο ήταν για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας. Μετά από δέκα μέρες «συσκέψεων» αυτό που κατάφερε με τα πρώτα χιόνια ήταν να αφήσει ολόκληρα νησιά χωρίς ρεύμα μέσα στον παγετό και εν τέλει να κόψει την Ελλάδα στα δύο με τη μόνη λύση που γνωρίζει διά πάσα νόσο: Απαγόρευση κυκλοφορίας. Η επιτελική ανικανότητα στα καλύτερά της», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.