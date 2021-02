Αθλητικά

Ο Μανωλάς στο μεταγραφικό στόχαστρο της Γιουβέντους

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας εξετάζει ξανά το ενδεχόμενο απόκτησης του Έλληνα αμυντικού.

Ο Κώστας Μανωλάς επιστρέφει στο μεταγραφικό στόχαστρο της Γιουβέντους. Αυτό αναφέρουν ιστοσελίδες στην Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι η πρωταθλήτρια Ιταλίας σκέφτεται να ενισχύσει το καλοκαίρι την οπισθοφυλακή της, αφού Κιελίνι (36 ετών) και Μπονούτσι (33 ετών) δεν είναι πλέον αρκετά νέοι, ενώ Ντεμιράλ και Ντε Λιχτ, δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συλλόγου.

Ο 29χρονος Έλληνας διεθνής αμυντικός είχε απασχολήσει τη Γιουβέντους, όταν ήταν στη Ρόμα, αλλά η υπόθεσή του δεν προχώρησε μετά την απαίτηση των Ρωμαίων, να πληρωθεί η ρήτρα του συμβολαίου του, κάτι που έκανε η Νάπολι.

Όπως αναφέρεται ο ιδιοκτήτης της Νάπολι, Αουρέλιο ντε Λαουρέντις, θα μπορούσε να τον αφήσει να φύγει με μια πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Γιουβέντους δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει στη διαπραγμάτευση, τον Λεονάρντο Μπονούτσι, που εκτιμάται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μία προοπτική που πάντως δύσκολα θα βρει σύμφωνο τον Ιταλό διεθνή αμυντικό.