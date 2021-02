Κόσμος

Κορονοϊός - Μπρετόν: “Παλέτα επιλογών” για ελεύθερες μετακινήσεις το καλοκαίρι

Ο στόχος της Κομισιόν για τους εμβολιασμούς μέχρι το καλοκαίρι. Τι είπε για τις αδειοδοτήσεις εμβολίων.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, Τιερί Μπρετόν δήλωσε σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BMF ότι ως το καλοκαίρι θα πρέπει να εξεταστεί μια «παλέτα από επιλογές» για να μπορεί ο κόσμος εντός της ΕΕ να μετακινείται ελεύθερα και με ασφάλεια.

«Είτε είναι τα τεστ PCR, είτε τα Rapid Test, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα σύνολο λύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς, αν ανάμεσα στις επιλογές για τις ελεύθερες μετακινήσεις, ως το καλοκαίρι, θα είναι και ένα «ψηφιακό βιβλιάριο υγείας», ο Γάλλος Επίτροπος, δεν το αρνήθηκε, απάντησε ότι «θα μπορούσε να είναι ένας από τους άξονες, όχι όμως ο μόνος».

Εξάλλου, ο Τιερί Μπρετόν είπε ότι ο στόχος της Επιτροπής είναι να εμβολιαστούν ως το τέλος του καλοκαιριού όλοι οι πολίτες της ΕΕ που το επιθυμούν. Σημείωσε ότι έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα τρία εμβόλια στην ΕΕ, ενώ τις ερχόμενες εβδομάδες αναμένεται η αδειοδότηση ακόμα δύο εμβολίων.

Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, τόνισε ότι το πρόβλημα είναι η παραγωγή. «Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγική δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη. Υπάρχουν περίπου 10 διαθέσιμες μονάδες στην ΕΕ και στην Ελβετία», τόνισε.

Τέλος, σημείωσε ότι στόχος της Επιτροπής είναι η Ευρώπη να γίνει η πρώτη ήπειρος στην παραγωγή εμβολίων, εντός 18 μηνών.