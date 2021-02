Πολιτισμός

Ανακαλύφθηκε αρχαίο εργοστάσιο μπίρας (εικόνες)

Οι δυνατότητες παραγωγής και η χρήση της μπίρας πριν από 5000 χρόνια.

Αρχαίο εργοστάσιο μπίρας 5000 ετών ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο, με τον υπουργό Πολιτισμού της χώρας να αναφέρει ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για το αρχαιότερο ζυθοποιείο που έχει βρεθεί στη χώρα, το οποίο χρονολογείται την εποχή του Βασιλιά Νάρμερ, περίπου του 3100 πΧ.

Καθηγητής του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι, οι ερευνητές θεωρούν πως η μπίρα χρησιμοποιείτο σε βασιλικές τελετές ταφής των πρώτων βασιλιάδων της χώρας .Πρότερες ανασκαφές άλλωστε, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι, η μπίρα χρησιμοποιείτο σε τελετές θυσιών.

Το ζυθοποιείο ήταν χωρισμένο σε οκτώ μέρη για την παραγωγή μπίρας και καθένα από αυτά περιείχε πήλινα δοχεία, όπου ζεσταινόταν το νερό με το σιτάρι.

Υπολογίζεται ότι η ποσότητα παραγωγής μπίρας ανά φορά ήταν πάνω από 22.400 λίτρα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι περιμένουν πώς και πώς να παρουσιάσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα στο κοινό, αφού ο τουριστικός τομέας της Αιγύπτου έχει πληγωθεί βαθιά από την πανδημία του κορονοϊού και μαζί με τις διεθνείς πτήσεις που έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάρτιο, έχουν κλείσει κι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία. Η οικονομική απώλεια μόνο από τον Τουρισμό υπολογίζεται στα σχεδόν 10 εκατομμύρια δολάρια.