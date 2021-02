Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: ακόμη τέσσερις υποθέσεις εξιχνίασε η Αστυνομία

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκαν δικογραφίες, εκ των οποίων η μία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, χειρίστηκαν 4 υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, για τις οποίες σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες τακτικής διαδικασίας εκ των οποίων η μία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος τεσσάρων Ελλήνων.

Ειδικότερα, η πρώτη υπόθεση διερευνήθηκε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου κατά της Εκμετάλλευσης Παιδιών (National Child Exploitation Coordination Center) που εδρεύει στον Καναδά, σύμφωνα με τις οποίες χρήστες του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, κατέχουν και διακινούν υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Οι άλλες τρεις υποθέσεις διερευνήθηκαν μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, που περιήλθαν στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων και των ψηφιακών δεδομένων, κατά την οποία εντοπίστηκαν τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη των εμπλεκομένων.

Τα στοιχεία που προέκυψαν τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και για την πρώτη υπόθεση εκδόθηκε βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ για τις άλλες τρεις διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση.

Ακολούθως και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου τους, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος διαμονής τους όπου πραγματοποιήθηκαν σχετικές έρευνες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά σκληροί δίσκοι, κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim και φορητή συσκευή αποθήκευσης (usb).

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.