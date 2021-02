Οικονομία

Lockdown: Διευκρινίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού

Το υπουργείο Εργασίας δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού.

Γονείς παιδιών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον κορονοϊό ή έχουν σοβαρή αναπηρία δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις.

Ειδικότερα, για εργαζόμενους γονείς παιδιών τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19 ή έχουν σοβαρή αναπηρία άνω του 70% με απόφαση των ΚΕΠΑ και, εκ του λόγου αυτού, δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις και οι εγκύκλιοι αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού τυγχάνουν εφαρμογής και στην δική τους περίπτωση, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής τους.

Περί χορήγησης της άδειας, έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης

Τα ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι η χορήγηση της άδειας γίνεται, έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα στον οποίο εργάζονται οι γονείς, ενώ, κατά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών της προηγούμενης παραγράφου και η άδεια θα πρέπει να χορηγείται κατά προτεραιότητα.

Παράλληλα, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, θα πρέπει επίσης να δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις των μονογονέων και ιδιαιτέρως των δικαιούχων της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, χήρων και άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του παιδιού.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η θέσπιση της ανωτέρω διαδικασίας για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε δραστηριότητες και τομείς της οικονομίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί, λόγω του φαινομένου του COVID-19, δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών αυτών των οικογενειών και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει οι ανωτέρω εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος αυτού να καταφεύγουν σε άδεια άνευ αποδοχών, η οποία ούτως ή άλλως στερεί την επιχείρηση από ανθρώπινους πόρους, με δυσμενείς για τους ίδιους τους εργαζόμενους συνθήκες.

«Ως ακολούθως, η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ως εναλλακτική της χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον ο εργαζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας, δεν συνάδει με το σκοπό της θέσπισης της ως άνω διαδικασίας» επισημαίνεται στην εγκύκλιο.