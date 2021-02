Κοινωνία

“Μήδεια”: Κλειστά σχολεία και την Τρίτη

Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και αύριο λόγω κακοκαιρίας.

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία "Μήδεια" που πλήττει την χώρα, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε και νέο έκτακτο δελτίο για επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες.

Έτσι, κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ύστερα από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο ίδιος, σε δήλωσή του, επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω του συνεχιζόμενου ολικού παγετού και κατόπιν συνεννόησης με τους δημάρχους των 38 Δήμων της περιοχής, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, αλλά και τους επτά τοπικούς αντιπεριφερειάρχες. Κλειστοί θα μείνουν αύριο και οι παιδικοί σταθμοί. Όπως, άλλωστε, έγινε γνωστό, για την Τετάρτη δεν θα ληφθεί ενιαία απόφαση από την Περιφέρεια αλλά αποφάσεις από κάθε Δήμο ξεχωριστά, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Εξαιτίας του χιονιού και του ολικού παγετού που επικρατούν στην Δυτική Μακεδονία, με απόφαση των δημάρχων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης, κλειστοί θα παραμείνουν και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Στον Δήμο Λάρισας την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα παραμείνουν κλειστά. Η απόφαση ελήφθη, με βάση τις προβλέψεις για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται αύριο (πρόβλεψη για -9 βαθμούς Κελσίου το πρωί) σε συνδυασμό με την ανάγκη λήψης μέτρων στα σχολεία για τον κορονοιό (ανοικτά παράθυρα, αερισμός αιθουσών κ.α.).

Κλειστά θα είναι και Τρίτη όλα τα σχολεία στον Δήμο Βόλου μετά από απόφαση του δημάρχου Αχιλλέα Μπέου, αφού οι καιρικές συνθήκες λόγω του χιονιά και του παγετού είναι πολύ δύσκολες, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους διδάσκοντες σε όλο τον μητροπολιτικό Βόλο. Η απόφαση για τη μη λειτουργία των σχολείων για δεύτερη ημέρα αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές του Βόλου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο μέσα στην πόλη όσο και περιφερειακά αυτής. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.

Επίσης κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τρίτη τα σχολεία και στην υπόλοιπη Μαγνησία με αποφάσεις των δημάρχων Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου.

Δεν θα λειτουργήσουν επίσης και τα σχολεία στα νησιά των Σποράδων, δηλαδή σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, αφού εξακολουθούν τα νησιά να μην ηλεκτροδοτούνται για περισσότερες από 24 ώρες, λόγω της μεγάλης ζημιάς στον υποσταθμό της ΔΕΗ στον Λαύκο του Νοτίου Πηλίου.

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και ιδίως των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, κλειστές θα παραμείνουν και την Τρίτη, οι σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγεία- Δημοτικά Σχολεία όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνάσια - Λύκεια σε όλη την Επικράτειας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Κλειστά θα παραμείνουν και την Τρίτη όλες οι βαθμίδες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα, λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας «Μήδεια», η οποία έφερε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο νησί και παγετό, που κυριαρχεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα 24ωρα. Την απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Μελίτα Ανδριώτη έπειτα από κοινή απόφαση που έλαβε με τους τρεις δημάρχους του νησιού.

Στα Χανιά με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έως και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, θα παραμείνουν κλειστές και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Κλειστοί έως και την Τετάρτη θα παραμείνουν επίσης οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των δήμων Χανίων, Κισσάμου, Αποκορώνου και Πλατανιά.

Η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε «την διακοπή, μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων) που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις - παγετός) και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών». Η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη για προληπτικούς λόγους και με στόχο την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των μαθητών, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ο ισχυρός παγετός που αναμένεται να επικρατήσει στην Αττική τις επόμενες ώρες, θα δυσχεράνουν τη δυνατότητα λειτουργίας των σχολείων και την μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βρίσκονται εντός των Δήμων που κατοικούν. Η Περιφέρεια Αττικής ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά δεδομένα θα επαναξιολογήσει την κατάσταση και πάλι την Τετάρτη, με στόχο να εξετάσει, εφόσον απαιτείται, το ενδεχόμενο να παρατείνει το κλείσιμο των Ειδικών Σχολείων.

*Το κείμενο ανανεώνεται συνεχώς, ανάλογα με τις ανακοινώσεις ανά την Ελλάδα