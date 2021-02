Οικονομία

Lockdown: τα νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλαξε στον προσανατολισμό του πακέτου ενίσχυσης. Τι θα γίνει με το όριο για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις για τους καταναλωτές.

Του Νίκου Ρογκάκου

Από τον Απρίλιο θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο για την εφαρμογή της επιδότησης των Παγίων δαπανών, ενώ το σχέδιο ήδη έχει ξεκινήσει να το επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να δοθεί στοχευμένα για την στήριξη των επιχειρήσεων με δίκαιο τρόπο.

Το μέτρο επιδότησης των παγίων δαπανών θα αφορά απώλειες που έχουν προκληθεί από τον Μάρτιο του 2020, ενώ κάθε κίνηση θα πρέπει να είναι προσεκτικά μελετημένη ώστε να διατηρηθούν σε ισορροπία τα δημοσιονομικά καθώς υπάρχουν πολύ λιγότερα έσοδα και μεγαλύτερες δαπάνες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ξεκαθάρισε από την πλευρά του, ότι το μέτρο θα αφορά τις επιχειρήσεις που υπέστησαν μείωση τζίρου της τάξης του 30%. «Θα βοηθήσει να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας» είπε. Ουσιαστικά με το νέο αυτό εργαλείο που θα ξεκινήσει μετά το πέρας του νέου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής (6 και 7) θα έχει στόχο όσες επιχειρήσεις έχουν στοιχεία βιωσιμότητας αλλά έχουν γράψει μεγάλες ζημίες λόγω της κρισης.

Παράλληλα στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων ειδικά ιδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κ. Σταϊκούρας χτες σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει σχεδόν συμφωνήσει με τους θεσμούς για ένα πρόγραμμα ώστε ο κρατικός προϋπολογισμός να πληρώσει ένα σημαντικό κομμάτι των δόσεων που έχουν προς το τραπεζικό σύστημα.

Σημείωσε, δε, ότι αναζητούνται νέα εργαλεία ώστε να καλυφθούν στοχευμένα οι απώλειες που έχουν οι επιχειρήσεις, καθώς το μέγεθος της ζημίας είναι τόσο μεγάλο που το κράτος δεν μπορεί να το καλύψει ολοκληρωτικά. «Δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ζημιές για κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες των δυνατοτήτων της χώρας. Οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε ότι στην παρούσα κατάσταση κάθε μήνας κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό 2,7 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις πάγιες δαπάνες δεν τις εξειδίκευσε, σημείωσε ωστόσο, ότι θα αφορούν απώλειες που έχουν προκληθεί από τον Μάρτιο του 2020.

Παράλληλα βέβαια με το πλαίσιο επιδοτήσεων και ενισχύσεων η κυβέρνηση αναζητεί και άλλα «φάρμακα» για την αγορά και τα νοικοκυριά κυρίως στο μέτωπο της φορολογικής ελάφρυνσης αλλά και της παράτασης πληρωμών.

Έτσι ο κ. Σκυλακάκης μίλησε για το ζήτημα της συγκομιδής αποδείξεων από φορολογούμενους, ανέφερε πως «υπάρχει βίαιη πτώση της κατανάλωσης που οφείλεται στο lockdown. Βέβαια, υπάρχει και σοβαρή αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Υπολογίζω Αύξηση 8-10% σε σχέση με το τι θα συνέβαινε χωρίς την πανδημία. Θα μετρήσουμε κατανάλωση του 2020, θα δούμε τι προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις και θα δούμε ποια είναι η μείωση» και επεσήμανε ότι για το περασμένος έτος, θα είναι λιγότερο από το 30% που ισχύει τώρα.

Όλα τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης λόγω πανδημίας

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και εκείνα που έπονται είναι:

Αναστολή πληρωμών: Παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 η περίοδος αναστολής είσπραξης για βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές που δεν είναι σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης έως την 30η Απριλίου. Οι οφειλές αυτές, μετά τη λήξη της νέας παράτασης, θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%. Ρυθμισμένες οφειλές: Αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του Φεβρουαρίου ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών για τις άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Ασφαλιστικές εισφορές: Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στις οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι την 30η Απρίλιου 2021. Η αποπληρωμή τους θα γίνει είτε με 24 άτοκες δόσεις είτε με 48 δόσεις με επιτόκιο ύψους 2,5%. Για τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές των επιχειρήσεων, συνεχίζονται οι μηνιαίες παρατάσεις στην καταβολή τους. Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Δρομολογήθηκε ο 6ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά την απώλεια τζίρου του Ιανουαρίου και προετοιμάζεται 7ος κύκλος, που θα αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του 1ου τριμήνου. Και στους δυο αυτούς κύκλους θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εντός Φεβρουαρίου, ενώ το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται. Καταβολές ενοικίων: Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία βρίσκεται σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τις μεταφορές. Οι ιδιώτες εκμισθωτές θα αποζημιωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το 80% και οι ιδιοκτήτες-νομικά πρόσωπα με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος.

Παρατείνεται για όλο το 1ο τρίμηνο, η μείωση ενοικίου κατά 40% στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους, στην πρώτη κατοικία των εργαζομένων που η σύμβασή τους βρίσκεται σε αναστολή καθώς και στη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους.

ΦΠΑ: Παρατείνεται η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στο τουριστικό πακέτο έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 και η μείωση στον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τις μεταφορές, τους κινηματογράφους και τις θεατρικές παραστάσεις έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Επιδόματα ανεργίας: Παρατείνεται για 2 μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας στους αυτοτελώς απασχολούμενους, που έληξε ή θα λήξει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τουρισμό-επισιτισμό: Παρέχεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 400 ευρώ, προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο στους ανέργους του τουρισμού-επισιτισμού για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για Τέχνη: Επεκτείνεται για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού. Αποζημίωση ειδικού σκοπού στον τουρισμό: Καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31η Μαρτίου 2021. Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές: Καλύπτονται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 στα τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας, τα οποία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Βοήθεια σε μουσικούς: Διατίθεται άμεσα οικονομική ενίσχυση θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, χώρων συναυλιών και παραστάσεων, 14 εκατ. ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Στήριξη ακτοπλοΐας Διατίθενται επιπλέον 12 εκατ. ευρώ -γεγονός που ανεβάζει το συνολικό πακέτο στα 67 εκατ. ευρώ- για τη στήριξης της ακτοπλοΐας. Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των ναυτικών και των εργαζόμενων στον κλάδο με σειρά μέτρων, που συνολικά προσεγγίζουν τα 15 εκ. ευρώ.