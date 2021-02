Κοινωνία

Μπαράζ απο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα στην Αττική (εικόνες)

Σε ξεχωριστές αστυνομικές επιχειρήσεις, στα χέρια των Αρχών, βρέθηκαν μέλη κυκλωμάτων διακίνησης. Μίνι-οπλοστάσιο εντοπίστηκε στην μία περίπτωση.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, στις Αχαρνές και στο Καματερό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τέσσερα άτομα (τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός) για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και κυρίως στις περιοχές του Μενιδίου, Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων και Καματερού, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από τις έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης βάρους 986,9 γραμμαρίων

ποσότητα κάνναβης βάρους 9,6 γραμμαρίων

85 γραμμάρια λευκής σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης (νοθευτικής ουσίας)

δύο πιστόλια με γεμιστήρες και 19 φυσίγγια

το χρηματικό ποσό των 3.670 ευρώ και

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

έξι κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Χειροπέδες σε 22χρονο στην Βάρη

Εν τω μεταξύ, μια ημέρα νωρίτερα, το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Βάρη Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 22χρονος για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο κώδικα αντιντόπινγκ του παγκόσμιου οργανισμού αντιντόπινγκ.





Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση του 22χρονου στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και φαρμακευτικών δισκίων, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο 22χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.



Ο 22χρονος είχε στην κατοχή του, με σκοπό τη διακίνηση, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

29 γραμμ. κοκαΐνης,

2,5 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

46 ναρκωτικά δισκία,

πιστόλι,

2 γεμιστήρες,

70 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

μεταλλικό πτυσσόμενο κλομπ,

2 αναδιπλούμενους σουγιάδες,

χρηματικό ποσό 250 ευρώ,

ζυγαριά ακριβείας,

φορέας παραλλαγής με σιδερένιες πλάκες,

διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα

μεταλλικός τρίφτης

Τρεις συλλήψεις στον Πειραιά – Βρέθηκε μίνι οπλοστάσιο

Εν τω μετακύ, συνελήφθησαν στη Δραπετσώνα και στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρία (3) άτομα (δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός), για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται συνεργός τους.

Στο πλαίσιο δράσεως της ανωτέρω υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρωνδιακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από στοχευμένες έρευνες, κατελήφθησαν οι ημεδαποί να κατέχουν από κοινού με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων, καθώς και πλήθος όπλων και αντικειμένων που υπάγονται στο Νόμο περί όπλων. Εν συνεχεία, σε ακόλουθη έρευνα κατελήφθη και ο αλλοδαπός να κατέχει ποσότητες ναρκωτικών και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5.128 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

58 γραμμ. κοκαΐνης,

55 φαρμακευτικά δισκία,

310 γραμμ. σκόνης για νόθευση

3 χειροβομβίδες αμυντικού τύπου,

3 πιστόλια,

πιστόλι μπρελόκ ,

πιστόλι ρέπλικα,

επαναληπτική καραμπίνα,

280 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

4 γεμιστήρες,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

4 ζυγαριές ακριβείας,

4 σιδερογροθιές,

τσεκούρι,

ξύλινο ρόπαλο,

χατζάρα με μήκος 47 εκατοστών,

11 μαχαίρια,

στιλέτο,

πεταλούδα,

3 σουγιάδες,

ζεύγος χειροπέδες

το χρηματικό ποσό των 33.500 ευρώ,

ασύρματος,

θήκη για πιστόλι,

υδραυλική πρέσα.