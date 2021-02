Πολιτική

Επίσκεψη Σακελλαροπούλου στην “Ελπίδα” (εικόνες)

Στην ογκολογική Μονάδα Παίδων βρέθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ συναντήθηκε και με αντιπροσωπεία γονέων της «Φλόγας».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν η πρόεδρος του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και ο Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Μανώλης Παπασάββας, οι οποίοι και την ξενάγησαν στους χώρους του Ογκολογικού Νοσοκομείου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την ξενάγησή της, έκανε την εξής δήλωση:

«Ξεκινώντας σήμερα να επισκεφθώ την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», ήξερα ότι θα μπω στο πεδίο της μάχης. Μιας μάχης για τα παιδιά και τους γονείς τους, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που δοκιμάζει σκληρά την ανθρώπινη αντοχή. Αλλά και μιας μάχης νικηφόρας.

Κάθε νίκη, εδώ, απέναντι στον αόρατο εχθρό είναι μια λαμπερή ακτίδα φωτός. Μας θυμίζει ότι ο πόλεμος ενάντια στον καρκίνο μπορεί να κερδηθεί. Ότι οι όλες σχεδόν οι μορφές παιδικού καρκίνου μπορούν να ξεπεραστούν μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Ότι υπάρχει ελπίδα. Μια ελπίδα που γίνεται βεβαιότητα στα πρόσωπα των αποθεραπευμένων παιδιών.

Στον αγώνα αυτό, πρωτοπορεί ο σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ». Φροντίζει τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους. Εφαρμόζει πρωτοποριακές εξατομικευμένες θεραπείες, οργανώνει τον πρότυπο Ξενώνα του και στηρίζει τους φιλοξενούμενους με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων.

Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη και τους συνεργάτες της για τη δωρεά ψυχής στα παιδιά και τους γονείς τους. Η προσφορά τους, η πίστη και η αγάπη τους, μας φέρνουν καθημερινά ένα βήμα πιο κοντά στο θαύμα της ίασης».

Από την πλευρά της, η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη δήλωσε ότι «αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή και συγκίνηση το γεγονός πως τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού καρκίνου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών μας. Η συμπαράστασή της είναι ανεκτίμητη και μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Το μήνυμά μας για τη σημερινή ημέρα έρχεται από τους μικρούς μας ήρωες, τα παιδιά: ότι ο καρκίνος μπορεί και πρέπει να νικηθεί!»

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Για το έργο της «Φλόγας» ενημέρωσαν την κυρία Σακελλαροπούλου η Πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Τρυφωνίδη, η Γενική Γραμματέας Ελένη Αντωνίου και το μέλος του Δ.Σ. Βασίλης Δημητρόπουλος.

Η κυρία Σακελλαροπούλου μετά τη συνάντηση δήλωσε:

«Σήμερα το πρωί συνάντησα μια ομάδα από ηρωικούς γονείς, που κρατούν άσβεστη τη φλόγα της ελπίδας. Μια φλόγα που θεριεύει από τη συνεργασία και την εθελοντική προσφορά, θερμαίνει τις καρδιές, διαλύει τη σκιές και τις προκαταλήψεις που περιβάλλουν την νόσο. Οι γονείς της Φλόγας έμαθαν, μέσα από την φοβερή δοκιμασία τους, ότι ο παιδικός καρκίνος δεν είναι στίγμα. Δεν είναι επάρατος. Δεν είναι κληρονομικός. Δεν είναι αήττητος. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να το μάθουμε και όλοι εμείς. Οι εθελοντές που συσπειρώνονται γύρω από τη «Φλόγα» αγωνίζονται για καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο. Ανακουφίζουν και παρηγορούν. Είμαστε όλοι στο πλευρό τους».