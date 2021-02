Πολιτισμός

“Μια Βραδιά στο Μαϊάμι” με θρύλους και την… Regina King (βίντεο)

Η ηθοποιός κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία για την συνάντηση τεσσάρων εμβληματικών προσώπων.

Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της με τίτλο «One Night in Miami» – είναι διαθέσιμο στο Amazon Prime – η Regina King παρουσιάζει μια εκδοχή της συνάντησης στις 25 Φεβρουαρίου του 1964 τεσσάρων εμβληματικών προσώπων: του πυγμάχου Cassius Clay (αργότερα, Muhammad Ali), του Malcolm X, του θρύλου της σόουλ Sam Cooke και του σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Jim Brown (δύο χρόνια αργότερα, εγκατέλειψε την NFL για να αφοσιωθεί στην κινηματογραφική καριέρα του). Οι τελευταίοι τρεις παρακολούθησαν εκείνη τη βραδιά τον Clay να αντιμετωπίζει τον πυγμάχο Sonny Liston, βραδιά που έμεινε στην ιστορία λόγω της απρόσμενης επικράτησης του 22χρονου έναντι του έως εκείνο το βράδι πρωταθλητή στην κατηγορία βαρέων βαρών.

Στην ταινία της πολλάκις βραβευμένης με Emmy, Golden Globe και Όσκαρ Regina King, μετά την πρώτη κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή από τον Cassius Clay, οι τέσσερις γιορτάζουν. Ο Clay (τον υποδύεται ο Eli Goree) και ο Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) πηγαίνουν σε μια κάβα να αγοράσουν ποτό. Η νύχτα είναι ξάστερη, δυο νεαροί τους συναντούν, ζαχαρώνουν το εντυπωσιακό σπορ αυτοκίνητο του Cooke, ενθουσιάζονται με το που αναγνωρίζουν τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Cooke τους στέλνει να αγοράσουν κάτι για τον εαυτό τους δίνοντάς τους χρήματα και, για λίγο, Clay και Cooke κάθονται μέσα ατο αυτοκίνητο και σκέφτονται τι τους περιμένει πίσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου περιμένουν οι άλλοι δύο φίλοι, ο Jim Brown (Aldis Hodge) και ο Malcolm X (Kingsley Ben-Adir). Έχει ήδη προηγηθεί έντονη συζήτηση μεταξύ Malcolm και Cooke, στην οποία ο πρώτος κατηγόρησε τον δεύτερο ότι δεν έχει θέσει την επιτυχία του στην υπηρεσία του αγώνα για τα δικαιώματα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. H βόλτα στην κάβα είναι η δραπέτευση του Cooke από τη δύσκολη κατάσταση και, στο αυτοκίνητο, εκφράζει την απελπισία του. Και ο Clay συμβουλεύει τον τραγουδιστή να αγνοήσει αυτό που είχε συμβεί: «Πρέπει να είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλο. Γιατί κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει τι είναι το να είσαι ένας από μας. Ξέρεις: νεαρός, Μαύρος, δίκαιος, διάσημος, και όχι απολογητικός».

Για το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτις, η Regina King επέλεξε το θεατρικό έργο του Kemp Powers. Ο Powers εντόπισε αφήγηση της συνάντησης των τεσσάρων καθώς έκανε έρευνα για τη σχέση των σπορ με το κίνημα για τα δικαιώματα του πολίτη και αμέσως εμπνεύστηκε για να συγγράψει το θεατρικό έργο. «Το σημείο στο οποίο εστίαζε η αφήγηση ήταν ο Muhammad Ali και υπήρχε αναφορά σε εκείνη τη νύχτα και στο ότι όταν ο Cassius Clay επικράτησε του Sonny Liston, επέστρεψε μαζί με τον Sam Cooke και τον Jim Brown στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου είχε καταλύσει ο Malclom X. Το επόμενο πρωί ανακοίνωσε στον Τύπο ότι ήταν μέλος του The Nation of Islam» είπε στο Esquire UK.