Κοινωνία

Συμμορία ξυλοκόπησε νεαρό και πήρε τα χρήματα και τον σκύλο του

Πως περιγράφει τις δραματικές στιγμές, που καταγγέλλει ότι βίωσε, ο 20χρονος. Πως συνελήφθησαν ορισμένοι από τους δράστες.

Συμμορία από Αλγερινούς επιτέθηκε σε έναν 20χρονο, που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, στον λόφο του Στρέφη, όπως καταγγέλλει τον ξυλοκόπησαν άγρια, τον λήστεψαν αρπάζοντας του το κινητό τηλέφωνο και 50 ευρώ, ενώ φεύγοντας πήραν μαζί τους και τον σκύλο!

Όπως κατέθεσε ο 20χρονος στο Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων, γύρω στις 19:00 της Πέμπτης, βρισκόταν στο λόφο του Στρέφη με το σκυλί του, το οποίο βγάζει βόλτα πρωί και βράδυ στη συγκεκριμένη περιοχή. Ξαφνικά τον πλησίασε μια ομάδα Αλγερινών και προσπάθησε να του πουλήσει ναρκωτικά.

Όταν τους είπε ότι δεν θέλει και έστρεψε την πλάτη του για να φύγει, όπως είπε, οι δράστες όρμησαν επάνω του, τον ξυλοκόπησαν άγρια και του άρπαξαν 50 ευρώ που είχε πάνω του και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ο αρχηγός τους του κόλλησε το μαχαίρι στο λαιμό του και του παίρνει το λουρί του σκύλου, μαζί με τον οποίο οι Αλγερινοί χάθηκαν στα στενά της περιοχής.

Το θύμα κατέθεσε άμεσα στην Αστυνομία και έδωσε τα χαρακτηριστικά των δραστών, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα μέλη της ΟΠΚΕ, που σάρωσαν την περιοχή, να καταφέρουν να συλλάβουν δύο από αυτούς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το έτερο μέλος της συμμορίας, τον αρχηγό της και τον σκύλο του νεαρού.