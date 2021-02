Αθλητικά

Αθλητισμός: δράσεις ενάντια στη βία και την κακοποίηση

Αναλυτικά τα 13 μέτρα που ανακοίνωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης με αφορμή τις καταγγελίες για κακοποίηση και κατάχρηση εξουσίας στο χώρο του αθλητισμού.

Ένα πλέγμα 13 δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο την αντιμετώπιση και εξάλειψη κάθε μορφής βίας και κακοποίησης, καθώς και φαινομένων κακοδιαχείρισης στον αθλητισμό, παρουσίασε σήμερα ο Λευτέρης Αυγενάκης. Όπως επισήμανε ο υφυπουργός Αθλητισμού, οι δράσεις αυτές προέκυψαν με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, για κακοποίηση και κατάχρηση εξουσίας στο χώρο του αθλητισμού, ενώ για τη διαμόρφωσή τους ελήφθη υπόψη και ο διάλογος των τελευταίων εβδομάδων με ολόκληρη την αθλητική οικογένεια.

Οι 13 πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο κ. Αυγενάκης είναι οι εξής:

Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk) στη ΓΓΑ, που θα δέχεται και θα προωθεί αρμοδίως ερωτήματα από φορείς της αθλητικής οικογένειας. Θέσπιση του θεσμού του αθλητικού συνηγόρου. Δημιουργία Συμβουλευτικής γραμμής υποστήριξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Κώδικες ακεραιότητας. Κώδικας δεοντολογίας, εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο της ΔΟΕ, και νέος πειθαρχικός κώδικας. Ξεκινά άμεσα το έργο του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ). Αθλητική ψυχολογία. Υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες. Ιδρυση Ινστιτούτου επιμόρφωσης αθλητικών στελεχών, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, την ΕΟΕ και την ΕΠΕ. Συνεχής επικαιροποίηση του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων. Μητρώο Προπονητών. Δημιουργία Κλιμακίου Ελέγχου Αθλητικών Φορέων. Ελεγκτικός μηχανισμός για την ορθότητα των στοιχείων των σωματείων. Επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ», με αύξηση του συντελεστή βαρύτητας της χρηστής διακυβέρνησης. Ψηφιακή βίβλος 2020-2025, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θε περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μητρώο αθλητικών φορέων, διακριθέντων αθλητών, αθλητικών εγκαταστάεων, εποπτευομένων φορέων, οικονομικών, κανονισμών αθλημάτων/αγωνισμάτων, διαμεσολαβητών, λεσχών φιλάθλων κ.α. Βιντεομηνύματα μέσω social media για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα βίας και κακοποίησης.

Με εξαίρεση την ψηφιακή βίβλο, όλες οι υπόλοιπες δράσεις θα εφαρμοστούν εντός του τρέχοντος έτους.

«Καλούμε όλα τα μέλη της αθλητικής οικογένειας να θέσουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Πολεμάμε κάθε μορφή κακοποίησης στον αθλητισμό. Πρέπει πλέον να φοβάται ο θύτης, και όχι το θύμα» κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.