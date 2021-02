Κόσμος

Μήνυμα Ερντογάν στις ΗΠΑ: σταματήστε να στηρίζετε τρομοκράτες

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως στηρίζουν Κούρδους μαχητές που σκότωσαν άνδρες των τουρκικών δυνάμεων στο Ιράκ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ενώπιον οπαδών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τους κούρδους αντάρτες που, σύμφωνα με την Αγκυρα, «εκτέλεσαν» 13 Τούρκους στο βόρειο Ιράκ και χαρακτήρισε «αστείο» την ανακοίνωση με την οποία η Ουάσινγκτον καταδικάζει το συμβάν.

«Οι δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απαράδεκτες. Λέτε ότι δεν υποστηρίζετε τους τρομοκράτες, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεστε στο πλευρό τους», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε χθες ότι αντάρτες του PKK εκτέλεσαν 13 Τούρκους, ανάμεσά τους στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη τουρκική στρατιωτική επιχείρηση κατά των κούρδων ανταρτών. Σύμφωνα με τον υπουργό Αμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, τούρκοι στρατιώτες ανακάλυψαν 13 πτώματα σε σπηλιά στην περιοχή Γκάρα, στο βόρειο Ιράκ, όπου η Αγκυρα πραγματοποιεί από την Τετάρτη στρατιωτική επιχείρηση κατά του PKK, το οποίο χαρακτηρίζεται από την Αγκυρα και δυτικούς συμμάχους της τρομοκρατική οργάνωση.

Το PKK παραδέχθηκε χθες τον θάνατο ομάδας αιχμαλώτων, αλλά απέρριψε την εκδοχή της Αγκυρας και υποστήριξε ότι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια των τουρκικών αεροπορικών επιδρομών. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποδοκίμασε το συμβάν. «Αν οι πληροφορίες για τον θάνατο τούρκων πολιτών στα χέρια του PKK, μίας οργάνωσης που έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική, επιβεβαιωθούν, καταδικάζουμε τις ενέργειες αυτές με τους δριμύτερους όρους», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Ερντογάν δήλωσε στους οπαδούς του ότι η αμερικανική ανακοίνωση δείχνει ότι η Ουάσινγκτον υποστηρίζει το PKK και τις συροκουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), τις οποίες η Αγκυρα θεωρεί παρακλάδι του PKK. Η Ουάσινγκτον θεωρεί το PKK τρομοκρατική οργάνωση, αλλά υποστηρίζει τις Μονάδες Προστασίας του Λαού, στις οποίες οι ΗΠΑ στήριξαν τον αγώνα τους κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Αυτή η υποστήριξη προς την ένοπλη κουρδική οργάνωση της Συρίας βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. «Αν είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ και αν θέλετε την διαφύλαξη της ενότητας του ΝΑΤΟ, πρέπει να ενεργείτε με ειλικρίνεια. Δεν μπορείτε να τάσσεστε με τους τρομοκράτες. Αν θέλετε να είστε με μία πλευρά, να είστε στο πλευρό μας», είπε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στην Ουάσινγκτον.

Η Τουρκία διεξάγει συστηματικά επιχειρήσεις κατά των βάσεων οπισθοφυλακής του PKK στο βόρειο Ιράκ, επιχειρήσεις που προκαλούν ένταση ανάμεσα στην Αγκυρα και την Βαγδάτη. Ο Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνει συστηματικά ότι η Τουρκία ασχολείται με το PKK στο βόρειο Ιράκ, «αφού δεν μπορεί να το κάνει η Βαγδάτη». «Καμία χώρα, πρόσωπο ή θεσμός δεν μπορεί να αμφισβητεί πλέον τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας (στο Ιράκ) μετά την σφαγή της Γκάρα», δήλωσε σήμερα ο Ερντογάν.