Όζι Όσμπορν και Post Malone έγιναν καρτούν

Οι δύο καλλιτέχνες έγιναν ήρωες κινουμένων σχεδίων για τις ανάγκες ενός μουσικού βίντεο.

Οι Όζι Όσμπορν και Post Malone έγιναν χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων.

Οι δύο τραγουδιστές συμμετέχουν με τις καρτούν εκδόσεις τους στο μουσικό βίντεο του «It’s A Raid».

Στο βίντεο οι Posty και Ozzy κατευθύνονται στην έπαυλη στο Μπελ Ερ, όπου οι Black Sabbath ηχογράφησαν το 1972 Vol. 4. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους« θέτει κατά λάθος τον συναγερμό σε λειτουργία και εμφανίζεται η αστυνομία.

Η έφοδος αναγκάζει τους Ozbourne και Malone να αφήσουν πίσω τα ναρκωτικά προτού διαφύγουν.

Στη συνέχεια η αστυνομία ξεκινά καταδίωξη στους δρόμους του Λος Άντζελες για τη σύλληψή τους.

«Ο Άντριου Γουάτ, παραγωγός θεώρησε ότι ήταν μια αστεία ιστορία και είπε:« Πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι γι' αυτό », είπε ο Όσμπορν στο Rolling Stone για το πώς άντλησε έμπνευση από την εποχή που ήταν στους Black Sabbath.

Σε δήλωσή του Όζι Όσμπορν πρόσθεσε: «Πριν από μερικά χρόνια δεν ήξερα καν ποιος ήταν ο Post Malone. Έκτοτε, έχουμε συνεργαστεί σε δύο τραγούδια στο στούντιο και έχουμε εμφανιστεί μαζί δύο φορές. Είναι κατανοητό ότι η Covid-19 έκανε δύσκολο το να βγούμε μαζί για να γυρίσουμε ένα μουσικό βίντεο για το "It’s a Raid" οπότε επιλέξαμε αυτό το άγριο, φανταστικό animated βίντεο για το τελευταίο single από το άλμπουμ "Ordinary Man"»