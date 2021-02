Τοπικά Νέα

Ιωάννινα - Ανακριτής: Η απόφαση για τη μάνα που σκότωσε το μωρό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 26χρονη κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 6 μηνών βρέφος.

Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 26χρονη από την Αιθιοπία, που πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του μόλις έξι μηνών βρέφους της.

Τα μεσάνυχτα της 10ης προς 11η Φεβρουαρίου, το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου διαπίστώθηκε ο θάνατός του.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι το βρέφος, έφερε κακώσεις, στο κεφάλι, στο θώρακα και στην κοιλιακή χώρα.

Η 26χρονη στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν, παραδέχθηκε μεν ότι «ταρακούνησε το παιδί για να ηρεμήσει», αρνήθηκε όμως τον ξυλοδαρμό.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, απ’ όπου πήρε τριήμερη προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Κρίθηκε προφυλακιστέα και θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Η 26χρονη διέμενε σε ενοικιαζόμενο σπίτι στα Γιάννενα, με μια ακόμη αλλοδαπή, το οποίο παραχώρησε μη κυβερνητική οργάνωση, στο πλαίσιο της φιλοξενίας για τους πρόσφυγες και μετανάστες.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ