Κορονοϊός: τουλάχιστον 13 μεταλλάξεις στην Ουχάν τον Δεκέμβριο του 2019

Τα νέα ευρήματα της ομάδας του ΠΟΥ που αλλάζουν τα δεδομένα για τον κορονοϊό. Τα 13 νέα στελέχη του ιού και η ημερομηνία "κλειδί".

Ερευνητές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) που ερευνούν την προέλευση του κορονοϊού στην Κίνα ανακάλυψαν σημάδια ότι το ξέσπασμα ήταν πολύ ευρύτερο στην Ουχάν τον Δεκέμβριο του 2019 και ζητούν να εξεταστούν όσοι περισσότεροι πολίτες γίνεται.

Ο επικεφαλής ερευνητής της αποστολής του ΠΟΥ, Peter Ben Embarek, δήλωσε στο CNN για πρώτη φορά ότι διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πάνω από 12 στελέχη του ιού στην Ουχάν ήδη τον Δεκέμβριο του 2019. Η ομάδα είχε επίσης την ευκαιρία να μιλήσει με τον ασθενή μηδέν, ένα υπάλληλος γραφείου 40 ετών, χωρίς ιστορικό ταξιδιού, που ανέφερε ότι μολύνθηκε στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο Embarek, ο οποίος μόλις επέστρεψε στην Ελβετία από την Κίνα, δήλωσε "Ο ιός κυκλοφόρησε ευρέως στην Ουχάν τον Δεκέμβριο του 2019, κάτι που είναι ένα νέο εύρημα". Πρόσθεσε δε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι παρουσίασαν στην ομάδα του 174 κρούσματα κορονοϊού που υπήρχαν ήδη μέσα και κοντά στην περιοχή της Ουχάν τον Δεκέμβριο του 2019, με τα 100 από αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ τα υπόλοιπα εντοπίστηκαν μέσω της κλινικής διάγνωσης των συμπτωμάτων των ασθενών.

«Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει έως και 1.000 κρούσματα της νόσου στην Ουχάν έως τον Δεκέμβριο. Από τον μολυσμένο πληθυσμό, περίπου το 15% καταλήγει σε σοβαρές περιπτώσεις και η συντριπτική πλειονότητα είναι ήπιες περιπτώσεις».

Καταλήγοντας τόνισε ότι η ομάδα του κατάφερε να συγκεντρώσει για πρώτη φορά 13 διαφορετικές γενετικές αλληλουχίες του ιού SARS-COV-2 από τον Δεκέμβριο του 2019. Πρόσθεσε δε ότι εάν εξεταστούν με ευρύτερα δεδομένα ασθενών στην Κίνα το 2019, θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις για τη γεωγραφία και χρονοδιάγραμμα της επιδημίας πριν από τον Δεκέμβριο.

Πηγή: CNN.com