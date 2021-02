Κόσμος

Κορονοϊός - OLAF: “Καμπανάκι” για απάτες με πλαστά εμβόλια

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της Απάτης προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επαγρυπνούν για τυχόν προσφορές εμβολίων.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Τον κώδωνα του κινδύνου για οργανωμένους απατεώνες που κάνουν ψεύτικες προσφορές εμβολίων κατά του COVID-19, κρούει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Ο OLAF ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει προειδοποιήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επαγρυπνούν για τυχόν προσφορές εμβολίων, καθώς είναι πολύ συχνά ψεύτικές και πρέπει να αναφέρονται.

Η ανακοίνωση του OLAF έρχεται σε συνέχεια της δήλωσης, πριν από μερικές ημέρες, του Τσέχου πρωθυπουργού, Αντρέι Μπάμπις για προσφορές εμβολίων της AstraZeneca, που δέχτηκε η χώρα του και άλλες τρεις χώρες (τις οποίες δεν κατονόμασε), εκτός του πλαισίου της συμφωνίας της ΕΕ. «Έχουμε αναφορές για απατεώνες που προσφέρουν να πουλήσουν εμβόλια με διάφορους τρόπους σε κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ», τονίζει στην ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής του OLAF, Ville Itala. Ο ίδιος αναφέρει ως παράδειγμα ότι κάποιοι προσφέρουν προς πώληση μεγάλες ποσότητες ψεύτικων εμβολίων, παραδίδουν τις πρώτες παρτίδες για να εξοφλήσουν την πρώτη προκαταβολή και στη συνέχεια να εξαφανιστούν με τα χρήματα. Ή μπορεί ψευδώς να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν νόμιμη επιχείρηση και ισχυρίζονται ότι κατέχουν ή έχουν πρόσβαση σε εμβόλια.

Στην ανακοίνωσή του, ο OLAF τονίζει ότι, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες έρευνας για ψεύτικους προστατευτικούς εξοπλισμούς για τον COVID -19, έχει ενισχύσει τις έρευνες για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου εμβολίων COVID-19 που εισάγονται παράνομα στο έδαφος της ΕΕ ή / και μέσω της εμπορία πλαστών φαρμάκων. «Τώρα θα μοιραστούμε ενεργά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με αυτές τις απόπειρες απάτης με τους αξιόπιστους εταίρους μας στην ΕΕ, στα κράτη μέλη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα συνεργαστούμε μαζί τους για να αποτρέψουμε αυτές τις απάτες και να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν την πραγματική ταυτότητα των ατόμων και των εταιρειών πίσω από αυτές τις απόπειρες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και τα δημόσια οικονομικά σε μια εποχή μεγάλης δυσκολίας.", τονίζει ο OLAF.