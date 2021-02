Κοινωνία

Αποφυλάκιση μέλους της Χρυσής Αυγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ανεστάλη η εκτέλεση της 6ετους κάθειρξης.

Αποφυλακίστηκε, μετά από τέσσερις μήνες φυλάκισης. ο καταδικασθείς ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Νίκος Παπαβασιλείου.

Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών» το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών έκανε δεκτό το αίτημα του καταδικασθέντα χρυσαυγίτη για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του.

Παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας Παναγιώτης Αθανασίου πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα του Νίκου Παπαβασιλείου για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του, η έδρα του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών (πρόεδρος Ευάγγελος Μητσέλος, μέλη Αριστέα Ρουσέα, Σοφία Πρόφη, Φωτεινή Παπαντωνοπούλου και Παγώνα Παναγιώτου) έκανε δεκτή την αίτηση επιβάλλοντας τους περιοριστικούς ορους της εμφάνισης κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Τις προηγούμενες μέρες εξετάστηκαν τα αιτήματα αναστολής εκτέλεσης της ποινής των Παναγιώτη Ηλιόπουλου, Βενετίας Πόπορη και Μάρκου Ευγενικού, τα οποία απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

Ο Νίκος Παπαβασιλείου είναι ο πρώτος χρυσαυγίτης που αποφυλακίζεται. Ξεκίνησε τη δράση του στη Χρυσή Αυγή από την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας.

Στη συνέχεια συνέχισε τη δράση του στο κέντρο της Αθήνας και μαζί με τον συγκατηγορούμενό του Γιώργο Περρή έχει καταδικαστεί για τον εμπρησμό, στις 13/5/2013 στην πλατεία Αμερικής, του μπαρ «Cointreau» που ανήκε στον Πάτρικ, μετανάστη από το Καμερούν.

Η υπόθεση συμπεριλήφθηκε στη μεγάλη δικογραφία της δίκης της Χρυσής Αυγής και εντάσσεται στο πλαίσιο των «εκκαθαριστικών επιχειρήσεων» που πραγματοποιούσε η ναζιστική οργάνωση εναντίον μεταναστών και των καταστημάτων τους στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα και της Κυψέλης.

Είναι χαρακτηριστικό, κατά την ανάκριση, ότι Περρής και Παπαβασιλείου παραδέχτηκαν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2012 «αστυνόμευαν» την περιοχή, κάνοντας «περιπολίες», ενώ ο Παπαβασιλείου είπε ότι στην «περιπολία» που έκαναν το βράδυ του εμπρησμού είχε πάρει μαζί και το πιτ-μπουλ του που το φώναζε «Χρυσαυγή».

Το Α’ Εφετείο Τριμελούς Κακουργημάτων επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών στον Νίκο Παπαβασιλείου.