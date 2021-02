Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Μπιμπίλα: κέρδος για τον χώρο του Θεάματος η αποτίναξη του φόβου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Τι είπε για τη συνάντησή της με τη Σοφία Μπεκατώρου και τη μεγάλη της ανησυχία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρο Μπιμπίλα είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με αφορμή τις τελευταίες καταγγελίες για κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο του Θεάματος.

Σε δήλωσή της η κα Σακελλαροπούλου τονίζει:

"Μέσα στο τεταμένο κλίμα των ημερών, επικοινώνησα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρο Μπιμπίλα. Μου εξέθεσε τα προβλήματα του κλάδου, λόγω της πανδημίας, καθώς συμπληρώνεται σχεδόν χρόνος με τα θέατρα κλειστά, με αποτέλεσμα να εντείνεται η επαγγελματική ανασφάλεια και η αγωνία για την επόμενη μέρα. Ειδική αναφορά κάναμε στην αναστάτωση που επικρατεί στον χώρο και απειλεί να τον απαξιώσει συνολικά στην αντίληψη του κοινού.

Του εξέφρασα τη μεγάλη ανησυχία που αισθάνομαι βλέποντας τον κόσμο του θεάτρου να πλήττεται βίαια από τις αποκαλύψεις για κατάχρηση εξουσίας, σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματική ή λεκτική βία. Αναφέρθηκα στη συνάντησή μου με τη Σοφία Μπεκατώρου, η οποία έγινε για να της εκφράσω την ενεργό συμπαράστασή μου στην προσπάθεια αποκάλυψης και καταδίκης κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς. Στο πρόσωπό της συναντήθηκα με όλους εκείνους, γυναίκες και άντρες, από οποιοδήποτε επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο, που βρίσκονται αντιμέτωποι με κάθε μορφή σεξουαλικής ή εξουσιαστικής κατάχρησης. Για να τους παροτρύνω να σπάσουν το φράγμα της σιωπής, να μιλήσουν δίχως φόβο. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν οι θεσμοί και οι εγγυήσεις του Κράτους Δικαίου που διασφαλίζουν τις νόμιμες διαδικασίες και τα δικαιώματα των εμπλεκομένων.

Ας κρατήσουμε ως σημαντικό κέρδος αυτής της δύσκολης περιόδου για το θέατρο, αλλά και για άλλους καλλιτεχνικούς και μη χώρους, την αποτίναξη του φόβου. Και το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης, ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια και το κύρος προσώπων και θεσμών που τόσο τους χρειάζεται η κοινωνία".