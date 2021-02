Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: αρχίζει ο εμβολιασμός ατόμων με νοσήματα αυξημένου κινδύνου

Οι δύο ομάδες που θα πάρουν σειρά στον εμβολιασμό. Ποια νοσήματα θεωρούνται αυξημένου κινδύνου. Πώς θα εντοπιστούν τα άτομα με συγκεκριμένα νοσήματα.

Η ηλικία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της προτεραιοποιήσης για τους εμβολιασμούς στη χώρα μας, επισήμανε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, εξηγώντας ότι 9 στα 10 άτομα που έχασαν τη μάχη για τη ζωή και 8 στα 10 που μπήκαν σε ΜΕΘ από κορονοϊό ήταν άνω των 60 ετών. Ωστόσο άμεσα, όπως είπε, ξεκινά ο εμβολιασμός των ασθενών με πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η κα Θεοδωρίδου ανέφερε τις ομάδες αυτές, καθώς και άλλες που αφορούν υποκείμενα νοσήματα και θα ακολουθούσουν αργότερα. Όλα τα στοιχεία για τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και τα υποκείμενα, θα αναρτηθούν τις προσεχείς ημέρες από το υπουργείο Υγείας.

Η σειρά με την οποία έχει προταθεί ο εμβολιασμός:

Υγειονομικοί και προσωπικό νοσοκομείων Ασθενείς και προσωπικό κέντρων αποθεραπείας, κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές Ειδικών Σχολείων Άτομα σημαντικά για τη διασφάλεια λειτουργίας του κράτους. Ακολούθησαν τα άτομα άνω των 80 ετών και σήμερα άρχισαν να εμβολιάζονται άτομα 70 και άνω.

Πλέον παίρνουν σειρά τα άτομα με νοσήματα αυξημένου κινδύνου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Αυτοί είναι:

Μεταμοσχευμένοι ή άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση

Άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση

Ασθενείς με κυστική ίνωση

Καρκινοπαθείς υπό αγωγή και άτομα με αιματολογικό καρκίνο κατά την τελευταία 5ετία

Άτομα με προβλήματα του αναπνευστικού

Φλεγμονώδεις παθήσεις υπό ανοσοκατασταλτική ή ανοσοτροποποιητική αγωγή μετρίου

Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια

HIV με CD4<200 κύτταρα/μL Αλλα νοσήματα

Σύνδρομο Down

Η ομάδα αυτή αφορά περίπου 270.000 άτομα και θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό στις αρχές Μαρτίου.

Θα ακολουθήσει ο εμβολιασμός ατόμων 18 έως 59 με νοσήματα όπως:

Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2

Χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 3 και 4

Κίρρωση ήπατος, ατρησία χοληφόρων, χρόνια ηπατίτιδα

Χρόνια νευρολογικά νοσήματα

Ανοσοκαταστολή οφειλόμενη σε ασθένεια ή φαρμακευτική αγωγή

Λοίμωξη HIV (με CD4>200 κύτταρα/μL)

Αιμοσφαιρινοπάθειες

Σπληνεκτομή ή λειτουργική ασπληνία

Σοβαρή ψυχική νόσος

Νοσογόνος παχυσαρκία

Ατομα με σοβαρή αναπηρία

Επίσης στην ομάδα αυτή υπολογίζονται οι φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες

Για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων ατόμων θα αξιολογηθούν τα στοιχεία που υπάρχουν στον ΑΜΚΑ. Γι αυτό θεωρείται σημαντική η εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση.