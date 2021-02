Κοινωνία

Συλλήψεις για τα επεισόδια από αρνητές του κορονοϊού

Τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο 401 ΓΣΝ. Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα γεγονότα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Την 16.00 ώρα χθες (Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021), μετά από κάλεσμα μέσω του διαδικτύου, της "Συντονιστικής Ομάδας-Οργάνωση Δράσεων και Αγώνων" και σύνθημα "Ζητάμε τη ζωή μας πίσω", πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (650) περίπου ατόμων, στην Πλατεία Συντάγματος.

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις των αστυνομικών να αποχωρήσουν από την Πλατεία, ομάδες από τους συγκεντρωμένους επιτέθηκαν με ρίψεις πετρών, μπουκαλιών, νεραντζιών και άλλων αντικειμένων στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τους απώθησαν με περιορισμένη χρήση δακρυγόνων, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Μετά από λίγη ώρα οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν.

Προσήχθησαν 26 άτομα και συνελήφθησαν 5.

Τραυματίσθηκαν 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών.

Δεν παρακωλύθηκε η κυκλοφορία οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».