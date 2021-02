Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: Εντός του Μαρτίου ο εμβολιασμός των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα

Η “Μήδεια” δεν εμπόδισε τους εμβολιασμούς, τόνισε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

"Ξεπεράσαμε τους 550.000 εμβολιασμούς στη χώρα μας", ανέφερε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για το πρόγραμμα "Ελευθερία".

Σημείωσε ότι σήμερα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες έγιναν περισσότεροι απο 25.000 εμβολιασμοί, που αποτελεί και ρεκόρ ημέρας απο την έναρξη της διαδικασίας.

Όπως εξήγησε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. σήμερα πραγματοποιήθηκε το 90% των ραντεβού, ενω όσοι δεν προσήλθαν λόγω καιρού θα γίνει επαναπρογραμματισμός για την 1η και 2η δόση του εμβολίου.

Οι όποιες σημερινές δυσλειτουργίες αφορούσαν κυρίως στη διανομή των εμβολίου και την προσέλευση του προσωπικού στα εμβολιαστικά κέντρα.

Όσον αφορά στην προτεραιοποίηση των εμβολιασμών διευκρίνισε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες:

A. Τα άτομα με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, που θα εμβολιαστούν εντός του Μαρτίου, αμέσως μετά την ηλικιακή ομάδα 75-79 και

Β. Τα άτομα με νοσήματα αυξημένου κινδύνου, ηλικίας 18-59, τα οποία θα εμβολιαστούν αμέσως μετα την ηλικιακή ομάδα 60-64