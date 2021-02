Κοινωνία

“Μήδεια”: κλειστή για 24 ώρες η Αθηνών - Λαμίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου απαγορεύεται καιι μέχρι πότε η διέλευση όλων των οχημάτων.

Κλειστή για τουλάχιστον 24 ώρες θα παραμείνει η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, η οποία έκλεισε στις 19:00 της Δευτέρας και αφού προηγουμένως είχε αποδοθεί στην κυκλοφορία για έξι ώρες, προκειμένου να την χρησιμοποιήσουν κυρίως φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα, αλλά και να μετακινηθούν πολίτες που έπρεπε.

Η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος της Γέφυρας Καλυφτάκη, έκλεισε αρχικώς αιφνιδιαστικά στις 05:30 το πρωί, με εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε πολλά τμήματα της από την Κηφισιά μέχρι και την Φθιώτιδα.

Καθώς βελτιώθηκε λίγο ο καιρός και υπό το βάρος αντιδράσεων και αιτημάτων να επιτραπεί η κυκλοφορία φορτηγών που μεταφέρουν ευαίσθητα προϊόντα, μετά από σύσκεψη στην ΓΓΠΠ, αποφασίστηκε ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος να ανοίξει για 6 ώρες, προκειμένου να διευκολυνθούν κυρίως οι επαγγελματίες οδηγοί.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η Εθνική Οδός θα παραμείνει κλειστή από τις 19:00 της Δευτέρας και για το επόμενο 24ώρο, καθώς αναμένονται εκ νέου έντονα φαινόμενα κακοκαιρίας, αναφέροντας ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Επιπλέον, ο Υπουργός απάντησε στις επικρίσεις του γιατί δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες για το κλείσιμο της Εθνικής από το 112 ότι, "το 112 είναι για όταν κινδυνεύουν ζωές και όχι για την ενημέρωση των πολιτών".

Ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, σημείωσε στο πλαίσιο της σύσκεψης στην ΓΓΠΠ ότι η «Μήδεια» αποτελεί το σφοδρότερο σε ένταση και όγκο χιονιού φαινόμενο της τελευταίας δωδεκαετίας.