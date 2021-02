Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρητικός πέθανε λίγα λεπτά μετά τον εμβολιασμό

Πού οφείλεται ο θάνατός του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

Ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του οκτώ λεπτά μετά τον εμβολιασμό του για τον κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ο ηλικιωμένος καθόταν στην αναμονή μετά το εμβολιασμό και ξαφνικά έπεσε κάτω. Οι γιατροί έτρεξαν, έκαναν ανάταξη, ωστόσο πριν προλάβουν να τον μεταφέρουν στη ΜΕΘ, υπέστη δεύτερη ανακοπή και πέθανε.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατός του οφείλεται σε άλλους λόγους και δεν σχετίζεται με τον εμβολιασμό, ούτε οφείλεται σε αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο που συνέπεσε χρονικά με τον εμβολιασμό, αφού επιστημονικά δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ θάνατος μετά από οποιοδήποτε εμβολιασμό.

Πάντως για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ζητήθηκε κατεπείγουσα ιατροδικαστική εξέταση από τους γιατρούς του ΠΑΓΝΗ.