ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ: o “δικέφαλος” της Θεσσαλονίκης πήρε το διπλό

Οι Θεσσαλονικείς χρειάστηκαν ένα πεντάλεπτο στην επανάληψη για να λύσουν το "γρίφο" της νίκης στο ουδέτερο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0 στο γήπεδο του Περιστερίου στο πλαίσιο της 22η αγωνιστικής κι εκμεταλλευόμενος την κυριακάτικη (14/02) «γκέλα» του Άρη με τον Παναιτωλικό, ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας της Super League, όπου «συγκατοικεί» πλέον με τους «κιτρινόμαυρους» του Βορρά και την ΑΕΚ. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με ωραία ατομική ενέργεια κι ο Σβαμπ με πέναλτι -σε διάστημα 6 λεπτών- «καθάρισαν» τη νίκη για τον ΠΑΟΚ, αστόχησε από τα έντεκα μέτρα στο πρώτο ημίχρονο ο Βιεϊρίνια.

Στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, ο «τυπικά» γηπεδούχος ΠΑΣ Γιάννινα -που αναγκάστηκε να «μετακομίσει» για το συγκεκριμένο ματς στην Αθήνα, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου των «Ζωσιμάδων»- περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο απέναντι σε έναν φουλ επιθετικό, αλλά άστοχο στο πρώτο 45λεπτο ΠΑΟΚ.

Στο 5’ του σουτ του Τζόλη πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 19’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι μετά από γύρισμα του Τζόλη και καθαρό χέρι του Οικονομόπουλου. Ο Βιεϊρίνια ωστόσο, που ανέλαβε την εκτέλεση σημάδεψε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Λοντίνγκιν, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 26’ ο Λοντίνγκιν αντέδρασε εξαιρετικά σε γύρισμα του Ουάρντα διώχνοντας σε κόρνερ, ενώ στο 36’ το σουτ του Σβαμπ πέρασε λίγο άουτ. Στην τελευταία καλή φάση του πρώτου ημιχρόνου ο Κρμέντσικ δεν κατάφερε να νικήσει τον γκολκίπερ του ΠΑΣ και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Στο δεύτερο 45λεπτο, ο ΠΑΟΚ έγινε πολύ πιο ουσιαστικός κι αποτελεσματικός. Το... Γόρδιο Δεσμό, έλυσε στο 56’ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ που νίκησε τον Λοντίγκιν, κάνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Στο 61’ ο Τζόλης ανατράπηκε καθαρά μέσα στην περιοχή από τον Οικονομόπουλο κι ένα λεπτό αργότερα, ο Σβαμπ που ανέλαβε την εκτέλεση (δεν πήγε για δεύτερη φορά στην άσπρη βούλα ο Βιεϊρίνια), «τελείωσε» το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Οικονομόπουλος (62’ Σάλιακας), Παντελάκης, Εραμούσπε, Πέρσμαν, Λιάσος (63’ Κάστρο), Ντομίνγκεθ, Καρτάλης (63’ Ελευθεριάδης), Μπρένερ (31’ Μιλιντσεάνου), Παμλίδης (82’ Λέο Μπατίστ), Κρίζμαν.

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Κρέσπο (67’ Βαρέλα), Βιερίνια, Σβαμπ, Τσιγγάρας, Αντρ. Ζίβκοβιτς (83’ Λάμπρου), Ουάρντα, Τζόλης (83’ Καγκάβα), Κρμέντσικ (82’ Σφιντέρσκι).