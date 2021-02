Αθλητικά

ΑΕΛ – ΑΕΚ: Θρίλερ με… κίτρινο χρώμα στο “Αλκαζάρ”

Η Ένωση επιχείρησε και πάλι... να "αυτοκτονήσει" με όλους τους τρόπους, αλλά δεν τα κατάφερε.

Με τον Αλμπάνη να σκοράρει στο 90΄ και τον Αθανασιάδη να αποκρούει πέναλτι στο 90+6΄ η ΑΕΚ γλύτωσε από μεγάλο «κάζο» και επικράτησε 4-2 της ΑΕΛ στο Αλκαζάρ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2-0 με σκόρερ τον Νέλσον Ολιβέιρα στο 14΄ (πεν.) και το 43΄, οι «βυσσινί» απάντησαν με το Νικολιά στο 69΄ και τον Ακούνια στο 80΄. Οι Αλμπάνης (90΄), Σιμάνσκι (90+7΄) διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, ενώ είχε μεσολαβήσει η απόκρουση του Αθανασιάδη στο πέναλτι του Μουκάντζο.

Πριν από την έναρξη του ματς, η ΑΕΚ ξέμεινε από μέσους, αφού ο Αντρέ Σιμόες αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να ξεκινήσει βασικός, ενώ εκτός αποστολής ήταν οι τραυματίες Γαλανόπουλος, Σάκχοφ και ο τιμωρημένος Κρίστιτσιτς. Έτσι η ΑΕΚ κατέβηκε με 4-4-2 για πρώτη φορά επί Χιμένεθ και με αυτό το σχηματισμό έπαιξε και το πιο επιθετικό ποδόσφαιρο επί των ημερών του Ισπανού! Βέβαια η ουραγός ΑΕΛ δεν αποτελεί αξιόπιστο συγκριτικό δείγμα, ειδικά δε από τη στιγμή που είχε τα δικά της, πολύ σοβαρά, προβλήματα. Έξω ο πρώτος σκόρερ Πινακάς, ένω οι Ντουρμισάι Μιχαήλ, ντεμπούτο για πέντε νέους στο βασικό σχήμα (Στιφλερ, Γιακιμόφσκι, Μαξιμένκο, Γκράουρ, Μπεν-Χατίρα), ήταν εξ αρχής δύσκολο να πάρει κάτι από το σημερινό ματς.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δυσχερής για τους βυσσινί όταν ο Ολιβέιρα άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 14΄. Ο ίδιος είχε κερδίσει την «εσχάτη των ποινών» όταν εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος του Μαξιμένκο και στη συνέχεια ανατράπηκε από τον Μπάγιτς. Ο Πορτογάλος ήταν σε πολύ μεγάλη μέρα και στο 43΄ με κεφαλιά από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία έγραψε το 0-2.

Το ματς έμοιαζε να έχει «κλειδώσει» από εκείνη τη στιγμή, αν αναλογιστούμε ότι η αντίπαλος δεν είχε σκοράρει στους τελευταίους έξι αγώνες πρωταθλήματος. Όμως στο 69΄ από κάθετη του Μουκαντζό, ο Νικολιάς πλάσαρε τον Αθανασιάδη, μείωσε σε 1-2 και ξαναέβαλε την ΑΕΛ στο παιχνίδι. Ο Χιμένεθ άλλαξε σε 4-2-3-1 για να ελέγξει την ορμή των «βυσσινί», όμως η ΑΕΛ ήταν αποφασισμένη για το μεγάλο comeback. Από βαθιά μπαλιά του Μαξιμένκο στο 80΄ ο Ακούνια βρέθηκε στην πλάτη των Λάτσι, Λόπες και κεραυνοβόλησε τον Αθανασιάδη και ισοφάρισε. Μάλιστα στο 86΄ η απόλυτη ανατροπή δεν έγινε εξαιτίας μιας λάθος πάσας του Μουκαντζό, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν φύγει «τρεις με έναν» στην αντεπίθεση! Κι αντί η ΑΕΚ να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μεγάλη κρίση, προηγήθηκε ξανά στο 90΄ όταν ο Αλμπάνης έκανε ένα ακίνδυνο σουτ, όμως η μπάλα άλλαξε πορεία στον Χουσίνο και κατέληξε αργά και μαρτυρικά στα δίχτυα του Μπάγιτς.

Κι όμως το ματς δεν είχε τελειώσει ακόμα! Αμέσως μετά η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Λιβάι Γκαρσία. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μουκάντζο αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και στην αντεπίθεση ο Γκαρσία μπήκε στην περιοχή, πάσαρε στον Σιμάνσκι ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-4 στο κορυφαίο θρίλερ της σεζόν 2020/21.

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Μπάγιτς, Ζίζιτς, Μαξιμένκο, Γκράουρ (63΄ Μπέρτος), Μπεν-Χατίρα, Ακούνια, Μιλοσάβλιεβιτς (63΄ Μουκάντζο), Στίφλερ (53΄ Νικολιάς), Κολομπίνο, Νούνιτς (87΄ Χουσίνο), Γιακιμόβσκι

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης (54΄ λ.τρ. Νταντσένκο), Νεντελτσιάρου, Λάτσι, Λόπες, Σιμάνσκι, Μάνταλος, Γκαρσία, Τάνκοβιτς (74΄ Αλμπάνης), Ολιβέιρα (74΄ Σιμόες), Ανσαριφάρντ