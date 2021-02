Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις: πως θα δοθεί η προκαταβολή σύνταξης

Τι αναφέρεται στην απόφαση. Οι δικαιούχοι και όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Τροπολογία στην Βουλή για παράταση πληρωμής των οφειλών στα Ταμεία και σειρά άλλων μέτρων.

Τις προϋποθέσεις προκαταβολής σύνταξης έως και 384 ευρώ στους δικαιούχους προβλέπει -μεταξύ άλλων- τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά σε θέματα μισθολογίου και ανθρωπίνου δυναμικού της ΑΑΔΕ. Η νομοθετική ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια σχετικών εξαγγελιών του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια επίσπευσης της διαδικασίας απονομής συντάξεων.

Η σώρευση πολλών αιτημάτων συνταξιοδότησης και ο χρόνος που μεσολαβούσε από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων απονομής συντάξεων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη χορήγησης προκαταβολής μέρους της σύνταξης. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι έχουν ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα έχουν ένα εισόδημα μέχρι την απονομή, αρχικά, της προσωρινής και τελικά της οριστικής σύνταξης. Μάλιστα, Οι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν το ποσό της προκαταβολής αφενός με γρήγορες, εν πολλοίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αφετέρου αναδρομικά από το χρόνο που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης.

Τα βασικά σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης

1. Χορηγείται προκαταβολή στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται. Η προκαταβολή αυτή δίνεται είτε βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ, είτε με υπεύθυνη δήλωση για να συντομευθούν οι προθεσμίες.

2. Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση προσωρινής σύνταξης ή, για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτή, έως την έκδοση της οριστικής. H ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της, αλλά και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων, τα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του δικαιούχου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr.

3. Όσον αφορά στις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, διαμορφώνεται ως εξής:

α) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω β) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών γ) 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών δ) 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών.

4. Στους αιτούντες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χορηγείται ως προκαταβολή σύνταξης το ποσό των 384 ευρώ.

5. Χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ προβλέπεται και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

6. Η προκαταβολή σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

7.Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τυχόν ποσά από προκαταβολές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

8. Για την εφαρμογή της ρύθμισης θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα περιγράφει τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων και άλλα ειδικά θέματα.

Η τροπολογία θεσπίζει την απαγόρευση για δυο χρόνια -από τη θέση της σε ισχύ- τις μετατάξεις, αποσπάσεις και άλλες μορφές μετακίνησης υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ. Τυχόν διαδικασίες που ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της τροπολογίας δεν ολοκληρώνονται. Και αυτή η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης του e-ΕΦΚΑ σε αυτή την κρίσιμη φάση, τόσο για το γενικότερο έργο του, όσο και –ειδικότερα- για την απονομή των συντάξεων. Η αντιμετώπιση με θετικό τρόπο των αιτημάτων για μετατάξεις από τoν e-ΕΦΚΑ σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου θα προκαλούσε περαιτέρω προβλήματα στον Οργανισμό, τόσο ως προς την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, όσο ως προς τις άλλες υπηρεσίες που καλείται να παράσχει.

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων στην ίδια τροπολογία

Εν τω μεταξύ, σημαντικά θέματα που αφορούν στην στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορoνοϊού περιλαμβάνει η ίδια τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μεταξύ άλλων, επεκτείνεται έως το τέλος του έτους η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχε χορηγηθεί κατά την αρχική εμφάνιση της πανδημίας, επεκτείνεται έως και τον Μάρτιο ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και παρατείνονται οι διατάξεις για την αναστολή εργασίας, ώστε να καλύπτουν τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών-Ρύθμιση τμηματικής καταβολής

Παρατείνεται περαιτέρω έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία είχε αρχικά παραταθεί μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 . Η εκ νέου παράταση της προθεσμίας καταβολής κρίνεται αναγκαία λόγω της συνέχισης των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και της συνεπαγόμενης περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Μετά τη λήξη της νέας παράτασης, οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 48 μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο 2,5%, ή 24 άτοκων μηνιαίων δόσεων. Και στις δυο περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ` εξαίρεση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για τον Μάρτιο

Ο μηχανισμός ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και εφαρμόζεται για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31 Ιανουαρίου 2021, με στόχο να μη μειωθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παράταση εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων εργασίας

Οι διατάξεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εφαρμόζονται σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021 και ισχύουν για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος λόγω του κορωνοϊού ή ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31 Μαρτίου 2021.

Κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών στα τουριστικά καταλύματα

Προβλέπεται περαιτέρω κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, που έχει πληγεί ιδιαιτέρως από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 , εμφανίζοντας σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εισφορές για τα τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης λειτουργίας που κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020 είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταβάλλονται από το κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 Για τα καταλύματα που είχαν αντίστοιχη πτώση τζίρου για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, οι εργοδοτικές εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2021- 31 Μαρτίου 2021.

Παράταση οικονομικής ενίσχυσης των καλλιτεχνών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με την διάταξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για να επεκταθεί το μέτρο υποβολής μονομερών δηλώσεων για τους εν λόγω επαγγελματίες, ώστε να δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Προβλέπεται η παροχή έκτακτης αποζημίωσης μέσω του ΟΑΕΔ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 σε εποχικά εργαζομένους του τουριστικού ή επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης που δεν έλαβαν επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, εφόσον παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι για το αντίστοιχο διάστημα.

Αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων και ιστοσελίδων του υπουργείου και των εποπτευόμενων οργανισμών

Σε συνέχεια αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω του COVID-19 προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων οργανισμών, προβλέπεται η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (Α’147). Επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των ιστοσελίδων, τηλεφωνικών κέντρων και συνολικά η καλύτερη επικοινωνία με το κοινό, ιδιαίτερα καθώς λόγω του κορωνοϊού η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες είναι περιορισμένη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ταχεία ανταπόκριση στο γενικό αίτημα για γρηγορότερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών, με την χρήση όλων των σύγχρονων τεχνικών μέσων.

Προστατευόμενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2643/1998

Αναφορικά με τα πρόσωπα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 (Α’ 220), η ρύθμιση ορίζει ότι για την προστασία αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των τέκνων τους απαιτείται να έχουν καταστεί ανάπηροι ή να έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης προστατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών.