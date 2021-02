Κοινωνία

Θρίλερ στον Υμηττό: ανήλικοι χάθηκαν λόγω κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για τρία ανήλικα αγόρια. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στον Υμηττό για την αναζήτηση ανήλικου, ενώ καλά στην υγεία τους εντοπίστηκαν δύο ακόμη νεαροί, που αρχικά θεωρούνταν και εκείνοι αγνοούμενοι.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι τρεις ανήλικοι ξεκίνησαν το απόγευμα από την Ηλιούπολη για να πάνε στο βουνό και υπό άγνωστες συνθήκες, πιθανότατα λόγω της κακοκαιρίας, χάθηκαν. Τα παιδια κάλεσαν το 112 με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Οι δύο νέοι εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 20:00 και τότε ενημέρωσαν ότι ακόμα ένας φίλος τους αγνοείται. Η επικοινωνία μαζί του δεν έχει καταστεί εφικτή.