Οικονομία

Σταϊκούρας στο Eurogroup: αναγκαία η συνέχιση της δημοσιονομικής χαλάρωσης

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε τη σημασία της γρήγορης εκταμίευσης πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναγκαία τη συνέχιση της δημοσιονομικής χαλάρωσης, λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων (η οποία ήταν απαραίτητη στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία), χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την τοποθέτησή του στο σημερινό Eurogroup.

Καθώς, όπως υποστήριξε, η συνέχιση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και της δημοσιονομικής χαλάρωσης που, βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών αποφάσεων, συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση των μέτρων αυτών, συνδέεται άμεσα με την πορεία της πανδημίας. Μάλιστα, επεσήμανε πως η ανάγκη αυτή (της συνέχισης της δημοσιονομικής χαλάρωσης) είναι ακόμα μεγαλύτερη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών και τους κλάδους του, όπως είναι ο τουρισμός.

Σημειώνεται ότι το Eurogroup επικεντρώθηκε στις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές στην ευρωζώνη, καθώς και στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της φερεγγυότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με βάση σχετικό σημείωμα που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της γρήγορης εκταμίευσης πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και της αξιοποίησης του συνόλου της χρηματοδότησης που έχει προβλεφθεί για το πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά στο σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φερεγγυότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η θέση του υπουργείου Οικονομικών είναι πως πρέπει να διατηρηθεί το «δίχτυ προστασίας» των επιχειρήσεων για όσο απαιτηθεί. Τα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας, είπε, θα χρειαστεί να γίνουν ακόμη πιο στοχευμένα, στηρίζοντας βιώσιμες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση και να επανεκκινήσουν- με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές- στη φάση της ανάκαμψης της οικονομίας.

«Ανάκαμψη για την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο, μεθοδικότητα, σύνεση και διορατικότητα, ώστε κοινωνία και οικονομία να βγουν όρθιες από τη σημερινή δοκιμασία και να εισέλθουν σε μια σταθερή πορεία ισχυρής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης», δήλωσε ο υπουργός.