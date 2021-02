Κοινωνία

“Μήδεια”: χιόνια στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Δύσκολη αναμένεται η νύχτα και στο κέντρο της Αθήνας. Δείτε εικόνες από την πυκνή χιονόπτωση!

Χιόνια ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας έφερε η κακοκαιρία "Μήδεια", η οποία "σαρώνει" τη χώρα μας.

Από νωρίς το βράδυ άρχισαν να πέφτουν πυκνές νιφάδες χιονιού, κάτι που δείχνει ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω και του παγετού.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμα και χιονόστρωση, με την πλατεία Συντάγματος να ντύνεται στα λευκά!