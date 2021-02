Κοινωνία

Θρίλερ στον Υμηττό: αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανήλικων

Βρέθηκαν και οι τρεις ανήλικοι που χάθηκαν λόγω κακοκαιρίας. Ποια η κατάστασή τους. Τι αναφέρει η Πυροσβεστική.

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση τριών 14χρονων παιδιών από την Ηλιούπολη, που είχαν πάει βόλτα στο Υμηττό και χάθηκαν.

Τα δύο παιδιά βρέθηκαν πριν από περίπου δύο ώρες αλλά το τρίτο μέχρι και πριν από λίγο αγνοείτο, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός σε Πυροσβεστική και Αστυνομία, αλλά τελικά εντοπίστηκε και αυτό σώο.

Η αναστάτωση στις αρχές ξεκίνησε γύρω στις 19.00 το απόγευμα, όταν τα δύο παιδιά κάλεσαν πρώτα τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και μετά το 199 της Πυροσβεστικής και ανέφεραν ότι είχαν χαθεί στο βουνό και δεν ήξεραν που βρίσκονταν. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις και στην περιοχή έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που άρχισαν τις έρευνες. Οι πυροσβέστες, έχοντας συνεχώς επικοινωνία με τα δύο παιδιά και τους γονείς τους, κατάφεραν να τα εντοπίσουν σώα.

Όταν τα βρήκαν όμως τους είπαν ότι μαζί τους ήταν και ένας συμμαθητής τους ρουμανικής υπηκοότητας, ο οποίος μόλις χάθηκαν, αποφάσισε να αναζητήσει μόνος του το δρόμο της επιστροφής. Υπήρξε επικοινωνία με την μητέρα του παιδιού, η οποία τους είπε ότι ο γιος της δεν είχε εμφανιστεί.

Κατόπιν αυτού ξεκίνησε δεύτερη έρευνα, με την συμμετοχή και εθελοντών. Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί εντοπίστηκε από δύο κυνηγούς σε καταφύγιο κυνηγών από την μεριά του Κορωπίου. Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικοί και πυροσβέστες για να το παραλάβουν.