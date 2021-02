Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μήδεια”: δύσκολη νύχτα με χιόνια και παγετό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε διαρκή κινητοποίηση οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική. Χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία.

Επί ποδός βρίσκονται οι υπηρεσίες των δήμων της Αττικής, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που δημιουργεί η επέλαση της «Μήδειας». Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των δήμων είναι σε ετοιμότητα, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, σφοδρότερο από το προηγούμενο.

Στον δήμο Διονύσου υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται χωρίς ρεύμα και η δημοτική Αρχή έχει κινητοποιηθεί, προκειμένου οι βλάβες να αποκατασταθούν από τα συνεργεία της ΔΕΗ. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης οφείλεται κυρίως σε δέντρα, που δεν αντέχουν από το βάρος του χιονιού και πέφτουν ή γέρνουν και προκαλούν πρόβλημα σε καλώδια. «Είναι μια δύσκολη κατάσταση και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης και εξηγεί:

«Το καλό ήταν ότι καταφέραμε να κρατήσουμε ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Και το κεντρικό οδικό δίκτυο, με τη συνδρομή της Περιφέρειας, και το δευτερεύον. Το κακό είναι ότι υπήρξε πτώση πολλών δέντρων. Οι αναφορές που έχουμε κάνουν λόγο για περισσότερα από 250 δέντρα, τα οποία έκοψαν καλώδια της ηλεκτροδότησης κι έτσι κάποιες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, γιατί αυτήν τη στιγμή είναι εκατοντάδες οι οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα και κινδυνεύουν να μείνουν έτσι όλη τη νύχτα. Τα συνεργεία της ΔΕΗ εργάζονται πυρετωδώς για να επανέλθει το ρεύμα σε αυτές τις περιοχές και μου έχουν υποσχεθεί ότι θα το αποκαταστήσουν. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη νύχτα αυτή που έρχεται, θα είναι δύσκολες οι συνθήκες το επόμενο διήμερο, όμως όλος ο μηχανισμός βρίσκεται στον δρόμο και τα κλιμάκια του δήμου επιχειρούν ασταμάτητα». Σχετικά με ανθρώπους που ζουν μόνοι και απομονωμένοι σε διάφορα σημεία του Διονύσου, ο κ. Καλαφατέλης τόνισε: «Οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων γνωρίζουν αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει η σχετική μέριμνα για ό,τι χρειαστούν».

Η πτώση των δέντρων είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι δήμοι της βόρειας Αττικής, αλλά και των βόρειων προαστίων της Αθήνας, όπως στον Δήμο Αμαρουσίου και στον Δήμο Πεντέλης, όμως και εκεί τα μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς, ώστε να μην προκύψουν μεγαλύτερα προβλήματα. Το ίδιο και στον Δήμο Μαραθώνα, όπου η προσοχή έχει στραφεί κυρίως στην περιοχή του Βαρνάβα, καθώς υπάρχει πυκνή χιονόπτωση και μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σέργιος Τσίρκας, τόνισε ότι: «Θα είμαστε στο πόδι όλη τη νύχτα, για ό,τι χρειαστεί».

Ανάλογη η κατάσταση και στην άλλη πλευρά της Αττικής, στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Το χιόνι είναι πυκνό κυρίως στα Βίλια, ωστόσο οι κεντρικοί δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, ενώ η δημοτική Αρχή για λόγους ασφαλείας, έκλεισε από μόνη της τον δρόμο που πηγαίνει προς το καταφύγιο του Κιθαιρώνα και προς το Κρύο Πηγάδι, στο ύψος του Αγίου Γεωργίου. «Τα εκχιονιστικά βρίσκονται στον δρόμο και οι άνθρωποι του δήμου θα εργαστούν όλη τη νύχτα», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κολοβέντζος και προσθέτει: «Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ανοιχτές τις κεντρικές αρτηρίες, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό και το πρωί θα ασχοληθούμε με τους μικρότερους δρόμους, που πιθανώς να έχουν κλείσει. Είμαστε εφοδιασμένοι με αλάτι και όπου παρουσιαστεί πρόβλημα θα σπεύσουμε αμέσως. Τουλάχιστον φέτος δεν έχει προκύψει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, καθώς πέρυσι με τη χιονόπτωση υπήρξαν περιοχές που έμειναν πέντε ημέρες χωρίς ρεύμα».

Πιο ήσυχα τα πράγματα δείχνουν στο νότιο κομμάτι της Αττικής, παρ' όλο που και εκεί υπάρχει χιονόπτωση και επίσης οι δήμοι ετοιμάζονται για μια δύσκολη νύχτα. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς τόνισε: «Ουσιαστικά προβλήματα δεν παρουσιάστηκαν, αν και το ορεινό κομμάτι του δήμου δέχθηκε πίεση. Τα μηχανήματα ρίχνουν συνεχώς αλάτι και θα επιχειρούμε όλη τη νύχτα, ώστε να κρατήσουμε ανοιχτούς τους δρόμους. 'Αλλωστε, ανεξάρτητα από το αν θα πέσει χιόνι ή όχι, ο πάγος είναι πάντα επικίνδυνος και χρειάζεται προσοχή. Θα είμαστε επί ποδός όλη τη νύχτα».

“Μήδεια”: κλειστή για 24 ώρες η Αθηνών - Λαμίας

Σε απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας προχώρησε τελικά η Τροχαία από τις 19:45, καθώς οι συνθήκες καθιστούν επικίνδυνη την κίνηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως διευκρινίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται για λόγους ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, καθώς ήδη πέφτει πυκνό χιόνι που το έχει «στρώσει» και στο δρόμο από την Κηφισιά και πάνω.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων ισχύει και για τα δύο ρεύματα, από τη γέφυρα Καλυφτάκη στην Κηφισιά μέχρι τη Λαμία, έως αύριο τις 19.00 το απόγευμα, αλλά η κατάσταση θα εκτιμάται από το πρωί κάθε ώρα και θα αξιολογηθεί σε νέα σύσκεψη, στις 11.00.

Λόγω της χιονόπτωση διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη από το ύψος της Οδού Πίνδου έως το ύψος της Πλατείας Ηλιούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης διακόπηκε και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του γηπέδου του Εθνικού Αστέρα στην περιοχή της Καισαριανής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σε δεκάδες περιστατικά που αφορούσαν κυρίως κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τον αέρα, αλλά και μεταφορές πολιτών σε νοσοκομεία και σε εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εμβολιασμοί για Covid-19, χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική από χθες μέχρι αυτήν τη ώρα σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από Πυροσβεστικό Σώμα, από χθες, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε 245 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν:

172 για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων

13 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο

27 για μεταφορές ατόμων σε νοσοκομεία (αιμοκάθαρση)

23 για μεταφορές ατόμων σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία προκειμένου να εμβολιαστούν

καθώς και για άλλες περιπτώσεις παροχής βοηθείας

Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εξελισσόμενη κακοκαιρία. Από το Αρχηγείο του Π.Σ. τονίζεται ότι, με δεδομένες τις ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για χιονοπτώσεις, ισχυρό παγετό και θυελλώδεις ανέμους παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Στον "πάγο" η Βόρεια Ελλάδα

Χαμηλές παραμένουν οι θερμοκρασίες στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ, λόγω χιονόπτωσης ή παγετού, με αντιολισθητικές αλυσίδες γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα (Καϊμακτσαλάν) η θερμοκρασία είναι -14 βαθμοί Κελσίου, στο Σέλι -10, στον Άγιο Παύλο Ημαθίας -9, στην Κερασιά Πέλλας -6, στον Επτάλοφο Κιλκίς -3, στην πόλη του Κιλκίς -1, στον Λαγκαδά-1, σε Βέροια, Δίον και και Επταπύργιο Θεσσαλονίκης στο μηδέν (0).

Στην Ημαθία, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται από το 76 έως το 84 χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας - Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου και 3-5 Πηγαδιών, στα οδικά δίκτυα των Δήμων Βέροιας και Νάουσας, στις δημοτικές οδούς Νάουσας - Αρκοχωρίου και Νάουσας - Ροδοχωρίου.

Στο Κιλκίς,η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα εξής σημεία στην επαρχιακή οδό Γουμένισσας – Ομαλού, στην επαρχιακή οδό Γουμένισσας – Λιβαδίων, στην επαρχιακή οδόΓουμένισσας - Κάρπης, στην επαρχιακή οδό Πλάγια - Σκρα.

Στην Πέλλα, είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Έδεσσας, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο από τοπική κοινότητα Κερασιάς έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας. Στην Πιερία, αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να έχουν τα οχήματα που κινούνται στο οδικό τμήμα από το 17ο έως το 44ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κατερίνης – Ελασσόνας. Η τροχαία ανακοίνωσε ότι αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων, που ίσχυε στο οδικό τμήμα από το 33 έως το 95,5 χιλιόμετρο του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδάς - Σέρρες - Προμαχώνα με κατεύθυνση προς Λαγκαδά.

Στις Σέρρες είναι απαραίτητες οι αλυσίδες στην επαρχιακή οδό Σερρών - Χρυσοπηγής - Ορεινής, στην επαρχιακή οδό Σερρών - Ελαιώνα - Άνω Βροντούς, στην επαρχιακή οδό Σερρών - Λαϊλιά (χιονοδρομικό κέντρο), στο οδικό δίκτυο των τοπικών κοινοτήτων Καπνόφυτου, Αχλαδοχωρίου, Καρυδοχωρίου.

Τέλος, στη Χαλκιδική η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων από το 54ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη), από το 39ο έως το 50ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρου – Ιερισσού, στις επαρχιακές οδούς Μεταμόρφωσης – Μεταγγιτσίου, Βάβδου – Σημάντρων, Σανών – Δουμπιών, Νεοχωρίου – Βαρβάρας, Αρναίας – Στανού.

Επελαύνει η κακοκαιρία στο Ρέθυμνο

Με το βλέμμα στην εξέλιξη της κακοκαιρίας "ΜΗΔΕΙΑ" οι ορεινοί δήμοι του Ρεθύμνου όπου ήδη το χιόνι έχει επισκεφθεί τις κατοικημένες περιοχές και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε επιφυλακή. Στα Ανώγεια το ύψος του χιονιού έχει φτάσει τους 15 πόντους και είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι δρόμοι να είναι ανοικτοί, ώστε πέρα των δημοτών να μπορέσουν να κινούνται απρόσκοπτα και οι κτηνοτρόφοι προς τα κοπάδια τους. Χρειάζεται πολύ προσοχή κυρίως τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες μιας και ο παγετός αποτελεί τη μεγαλύτερη παγίδα για πεζούς και οχήματα. Επισήμανε παράλληλα ο κ. Κεφαλογιάννης ότι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν βρίσκονται κάτω από δέντρα διότι λόγω του χιονιού που έχει επικαθήσει πάνω στα κλαδιά υπάρχουν πτώσεις τόσο κλαδιών όσο και δέντρων. Καλεί τους πολίτες και όσους διέρχονται των Ανωγείων να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί μιας και για τις επόμενες 36 ώρες θα υπάρχει η κορύφωση της κακοκαιρίας. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ανωγείων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι και πριν από λίγη ώρα συνεργεία του δήμου πραγματοποιούσαν απεγκλωβισμούς αρκετών οχημάτων τα οποία είχαν κολλήσει στο χιόνι ή είχαν εκτραπεί της πορείας τους. Εξάλλου, τόνισε την ανάγκη να συνεχίσουν οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα για τον κορονοϊό άσχετα από το ότι οι περισσότεροι βρίσκονται εντός των οικιών τους.

Στο μεταξύ τα ορεινά του δήμου Αμαρίου και τα χωριά της ορεινής περιοχής έχουν καλυφθεί από το χιόνι και χρειάζεται κυρίως στους περιφερειακούς δρόμους και τις αγροτικές μικρές οδικές αρτηρίες ιδιαίτερη προσοχή, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, "... υπάρχει χιονόπτωση συνεχής, χρειάζονται αλυσίδες για να κινηθούν τα οχήματα, ενώ ο δρόμος από Γερακάρι Σπήλι έχει κλείσει. Τα μηχανήματα του δήμου παραμένουν σε κίνηση ώστε ο κεντρικός δρόμος για Ρέθυμνο να παραμείνει ανοικτός και οι προσπάθεια όλων είναι στραμμένη προς αυτήν την κατεύθυνση".

Η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης με εντολή της ζήτησε να παραμείνουν οι σχολικές μονάδες κλειστές μέχρι και την Τετάρτη 17 του μήνα οπότε και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ θα κοπάσει η κακοκαιρία ενώ έχει αποστείλει τις σχετικές οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών σε δήμους και δημοτικές ενότητες, δεδομένου ότι αναμένονται χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τέλος, ο Δήμος Ρεθύμνης και το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης εναρμονιζόμενοι με τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης και την αντίστοιχη ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνουν τους πολίτες ότι, αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, οι βρεφονηπιακοί & παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ρεθύμνου θα παραμείνουν κλειστοί για λόγους ασφάλειας των παιδιών δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις τα επόμενα 24ωρα θα επικρατήσουν στο Ρέθυμνο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στα "άσπρα" και η Εύβοια

Στα άσπρα έχει ντυθεί και η Εύβοια, ενώ χιόνισε ακόμα και μέσα στην Χαλκίδα. Η χιονόπτωση που είναι σε εξέλιξη έχει «ντύσει» στα λευκά όλη την πόλη και τις γύρω περιοχές. Από τα ξημερώματα χιόνιζε ακατάπαυστα και στα Ψαχνά και τα μηχανήματα του Δήμου καθαρίζουν συνεχώς τους δρόμους.

Παγετός στην Ήπειρο

Στην «κατάψυξη» έχει μπει η Ήπειρος, όπου σήμερα δεν λειτουργούν τα σχολεία στον νομό Ιωαννίνων, στην ορεινή Άρτα και το δήμο Σουλίου.

Όλα τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας καθαρίζουν δρόμους και ρίχνουν αλάτι, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τις ορεινές επαρχιακές οδούς σε παγοδρόμια, όπου είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες για την κίνηση των οχημάτων.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν χθες το βράδυ στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων μετέτρεψαν σε παγοδρόμιο τμήματα στο παραλίμνιο,με την τροχαία να έχει απαγορεύσει την κίνηση των οχημάτων σε σημεία που έχουν βγει στο οδόστρωμα νερά από την Παμβώτιδα.

Εκτός όμως από την επικινδυνότητα που έχει δημιουργήσει ο παγετός για οδηγούς και πεζούς η φύση έκανε το θαύμα της δημιουργώντας τα δικά της "γλυπτά" στη λίμνη

Προβλήματα και στον Βόλο

Στην χερσαία Μαγνησία τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο Πήλιο,όπου το χιόνι έχει ξεπεράσει σε πολλά σημεία και το ένα μέτρο και παρά τις συνεχείς προσπάθειες των δεκάδων εκχιονιστικών μηχανημάτων σε πολλά σημεία η βατότητα των δρόμων είναι αδύνατη.

Μέσα στην πόλη του Βόλου,όπου η συνεχής χιονόπτωση ξεπερνά τις 30 ώρες και συνεχίζεται έστω και με μειωμένη ένταση, το ύψος του χιονιού έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ομαλή ζωή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας,όπου όλη την νύχτα μηχανήματα εκχιονισμού καθάριζαν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και υδροφόρες που ακολουθούσαν έριχναν και συνεχίζουν να ρίχνουν θαλασσινό νερό για να κρατηθούν οι δρόμοι σε ανεκτή και ασφαλή βατότητα. Η ίδια εικόνα και στα βόρεια προάστια του Βόλου όπου οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες αφού το χιόνι ξεπερνά τα 40 εκατοστά.Η θερμοκρασία στην πόλη του Βόλου στις 6.30 το πρωί ήταν στον -1 βαθμό και έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος,μαζί με την υφυπουργό Υγείας Ζέττα Μακρή βρίσκονταν σε σημεία όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, ενώ η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη ήταν σε περιοχές αποχιονισμού στο Πήλιο όπου η κατάσταση είναι δύσκολη.

Τα αυτοκίνητα κινούνται ,παρά τους εκχιονισμούς, μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες στο οδικό δίκτυο του Πηλίου και έχει απαγορευθεί η κίνηση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο Νότιο Πήλιο προς Πλατανιά λόγω πτώσης δένδρων.Αλυσίδες χρειάζονται τα αυτοκίνητα και στην περιφέρεια Αλμυρού προς Ανάβρα, Κοκκοτούς, Νεράιδα αλλά και στα πεδινά προς Σούρπη, Πτελεό, Αχίλλειο και Αγίους Θεοδώρους. Ανοιχτοί έχουν διατηρηθεί οι εθνικές οδοί Βόλου-Λαρισας και Βόλου-Μικροθηβών αλλά απαιτείται μεγάλη προσοχή λόγω του παγετού. Και μέσα στον Βόλο χρειάζονται αλυσίδες αυτοκίνητα που κινούνται σε δευτερεύοντες δρόμους και είναι απαραίτητες στις συνοικίες πάνω από τον Περιφερειακό. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι σήμερα κλειστά στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φερραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Αλμυρού, καθώς και στην Σκιάθο με αποφάσεις των δημάρχων λόγω του χιονιά. Στον Βόλο κλειστοί είναι και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Παράλληλα ανοιχτά παραμένουν στον Βόλο σε 24ωρη βάση τα ΚΑΠΗ «Θεόφιλος» στην πλατεία Ρ. Φεραίου και Νέας Ιωνίας, στην οδό Μυτιλήνης και το Κοινωνικά Κέντρο Αγίων Αναργύρων, Αραχώβης 1 με Μπότσαρη, όπου εκτός από την παραμονή θα προσφέρεται και σίτιση στους προσφεύγοντες που έχουν ανάγκη λόγω της κακοκαιρίας.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας, καθώς από το βράδυ της Κυριακής σημειώνονται χαμηλές θερμοκρασίες. Η χιονόπτωση σε ορισμένες περιοχές στα ορεινά του νομού συνεχίζεται, ενώ στη πόλη της Λάρισας τα ξημερώματα η θερμοκρασία έχει φτάσει τους -4 βαθμούς. Μηχανήματα του δήμου Λαρισαίων επιχειρούν όλη την νύχτα ρίχνοντας αλάτι στους δρόμους για την προστασία από το παγετό, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ρίψη αλατιού θα συνεχιστεί και σήμερα Δευτέρα το βράδυ. Παράλληλα, τα εκχιονιστικά μηχανήματα παραμένουν σε επιφυλακή στη πόλη της Λάρισας, ώστε να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση των δημάρχων του νομού Λάρισας, όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε ολόκληρη την Π.Ε Λάρισας σήμερα λόγω κακοκαιρίας που επικρατεί στην περιοχή.

Λόγω της κακοκαιρίας, συνεχίζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων, ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Λάρισας - Κοζάνης και στην νέα εθνική οδό Λάρισας - Ελασσόνας - Κοζάνης.

Στην κατάψυξη η Δυτική Θεσσαλία

Στην κατάψυξη η Δυτική Θεσσαλία, καθώς οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τόσο στα ορεινά όσο και στα πεδινά αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στις περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων. Ειδικότερα, παγετός, τσουχτερό κρύο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι που σε ορισμένες ορεινές περιοχές φτάνει τα 70 εκατοστά είναι το σκηνικό του καιρού στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Νούσιος. Περισσότερα από 60 μηχανήματα της Π.Ε. Καρδίτσας ρίχνουν αλάτι και προσπαθούν να κρατήσουν τους δρόμους ανοικτούς, προκειμένου να γίνονται κανονικά και με ασφάλεια οι μετακινήσεις των πολιτών.

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ήταν οι δύο πρώτες μέρες της βαρυχειμωνιάς στον δήμο Λίμνης Πλαστήρα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Νάνος και εξηγεί:

«Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος κρατάμε τους δρόμους ανοιχτούς. Σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για τις επόμενες δύο μέρες το σχολείο και το νηπιαγωγείο του Δήμου θα είναι κλειστά». Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, για το Δήμο οι χιονοπτώσεις δεν συνιστούν πρόβλημα, αντίθετα είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα. Για να καταλήξει τονίζοντας ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα:

«Η χιονισμένη λίμνη είναι μοναδικής ομορφιάς, γεγονός που την κατατάσσει στον καλύτερο χειμερινό προορισμό. Αν δεν υπήρχε ο covid 19, ο Δήμος μας θα ήταν ο ιδανικός για χειμερινές διακοπές. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι χάνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα να πληγούν σοβαρά οι τουριστικές επιχειρήσεις και η τοπική οικονομία».

Π.Ε. Τρικάλων

Ανάλογο είναι το σκηνικό του καιρού και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Συνολικά 51 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ρίχνουν τις τελευταίες ώρες τόνους αλάτι και προσπαθούν να διατηρήσουν το οδικό δίκτυο ανοικτό, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, προκειμένου οι πολίτες να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Στα ορεινά της Π.Ε. Τρικάλων, συνεχίζει ο αντιπεριφερειάρχης οι θερμοκρασίες που επικρατούν κυμαίνονται σε διψήφιο αριθμό, ενώ και στα πεδινά το κρύο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Ο ίδιος συνιστά να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις οι πολίτες, ενώ όταν αυτές γίνονται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση του οδικού δικτύου, λόγω του παγετού.

Δήμος Τρικκαίων

Συνολικά 75 μηχανήματα του Δήμου Τρικαίων, , της ΔΕΥΑΤ και ιδιωτών βρίσκονται επί ποδός. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, στην πόλη και τα χωριά του Α και Β τομέα, γίνονται καθαρισμοί δρόμων και ρίχνεται αλάτι. Οι κεντρικοί δρόμοι, οι προσβάσεις σε δομές υγείας και ιατρικές μονάδες, σε δημόσιες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, σε οικίες, σε ποιμνιοστάσια, είναι πρώτιστο μέλημα, όπως αναφέρεται από τη δημοτική αρχή. Οι συνεχείς αλλαγές στον καιρό, η χιονόπτωση, ο παγετός, οι χαμηλές θερμοκρασίες τροποποιούν συνεχώς και τις παρεμβάσεις ανά περιοχή, στοχευμένα και συντονισμένα. Ο Δήμος Τρικκαίων και συγκεκριμένα η Πολιτική Προστασία και οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, για να επιλυθούν όλα τα προβλήματα, το συντομότερο δυνατόν. Ο Δήμος Τρικκαίων ευχαριστεί τους πολίτες για τη μέχρι τώρα συνεργασία και υπομονή τους και συνιστά μέγιστη προσοχή στη μετακίνηση, είτε πεζή είτε με οχήματα. Με τη συνδρομή όλων (ειδικά στον καθαρισμό πεζοδρομίων και με κατανόηση, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για μείωση των συνεπειών της κακοκαιρίας, επισημαίνεται επίσης από το δήμο Τρικκαίων.

Χιόνισε και στην Ζάκυνθο

Η κακοκαιρία "Μήδεια" έκανε το πέρασμα της και από τη Ζάκυνθο με έντονη χιονόπτωση στα ορεινά του νησιού και χαμηλές θερμοκρασίες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, έχει χιονίσει στα χωριά Κοιλιωμένο, 'Αγιο Λεώντα, Αναφωνήτρια, Ορθονιές και Βολιμές, δημιουργώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του δήμου Ζακύνθου βρίσκονται στα χωριά που έχουν πρόβλημα και επιχειρούν να ανοίξουν και πάλι τους δρόμους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο χωριό του Αγίου Λέωντα όπου λόγω της πυκνής χιονόπτωσης οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους αλλά και στον επαρχιακό δρόμο Ορθονιές - Βολίμες, όπου αυτή τη στιγμή μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας, προσπαθούν να τον καθαρίσουν.

Σε λευκό κλοιό η Κέρκυρα

Τα χιόνια σκέπασαν πολλές περιοχές της νότιας Κέρκυρας, με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το φαινόμενο, ύστερα από πολλά χρόνια.

Στα λευκά “ντύθηκαν” οι Αργυράδες, χιόνι έπεσε στη Λευκίμμη και σε πολλές περιοχές στα νότια του νησιού.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας έριξε αλάτι σε πολλά σημεία του περιφερειακού δικτύου, ενώ τσουβάλια με αλάτι τοποθετήθηκαν σε πολλές κοινότητες των δήμων Κέρκυρας, προκειμένου οι κάτοικοι να το προμηθευτούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τον παγετό σε οδικό δίκτυο, σε μικρές γειτονιές, αλλά και αυλές.

Παρά την ηλιοφάνεια το πρωί, επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες και βόρειοι άνεμοι, ενώ από τις Αρχές συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς πολλοί δρόμοι κρύβουν παγίδες, αφού έχουν μετατραπεί σε “παγοδρόμια”.

Διαβάστε επίσης: