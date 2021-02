Οικονομία

Ρέγκλινγκ: Βλέπουμε θετικά ταχύτερη αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδας προς το ΔΝΤ

Στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας η σχετική επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία της επιστολής της Ελλάδας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας με την οποία αιτείται τη συγκατάθεση του προκειμένου να αποπληρώσει νωρίτερα χρέος προς το ΔΝΤ, ανέφερε ο Επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup.

"Επιβεβαιώνω ότι όντως λάβαμε αυτή την επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης. Η επεξεργασία της επιστολής είναι σε εξέλιξη. Υπήρξε μία προκαταρκτική συζήτηση με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Euro Working Group πριν από δύο εβδομάδες. Από πλευράς μας, το βλέπουμε θετικά, επειδή με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα μπορέσει να αποφύγει κάποιες πληρωμές εξυπηρέτησης χρέους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό" σημείωσε ο κ. Ρέγκλινγκ.

Συμπλήρωσε ότι "η Ελλάδα είχε προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους προς το ΔΝΤ και τον Νοέμβριο του 2019, ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Το τωρινό αίτημα αφορά ποσό 3,3 δισ. ευρώ. Θα χρειαστούμε μία διαδικασία, επειδή χωρίς παραίτηση άλλων πιστωτών από το δικαίωμα αυτό (waiver), η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει κι εκείνους, κυρίως τον ESM και τον EFSF. Αλλά, όπως συνέβη και τον Νοέμβριο του 2019, ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν να υπάρξει εκ νέου παραίτηση από αυτό το δικαίωμα".

"Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένω αυτό να συμβεί περί τις αρχές Μαρτίου" κατέληξε ο Κλάους Ρέγκλινγκ.