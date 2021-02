Αθλητικά

“Σάρωσε” τα βραβεία του ΠΣΑΤ ο Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ερυθρόλευκη” η τελετή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών.

Ο Ολυμπιακός μονοπώλησε τα βραβεία στην τελετή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών για τους κορυφαίους της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Τέσσερις «ερυθρόλευκοι», τρεις νυν κι ένας πρώην, αποκόμισαν ισάριθμα βραβεία, ο καθένας για την παρουσία του.

Ο Κώστας Τσιμίκας ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, υπερτερώντας των Πέτρου Μάνταλου και Κώστα Γιαννούλη. Όπως δήλωσε στην κάμερα της Novasports «είναι πολύ τιμητικό το να σε ψηφίζουν οι συνάδελφοί σου. Είμαι χαρούμενος γι΄ αυτό. Δεν περίμενα να κερδίσω».

Και συνέχισε: «Οι συμπαίκτες μου στον Ολυμπιακό γνωρίζουν τη δουλειά που έχω ρίξει. Διεκδίκησα μια θέση στην 11άδα μετά το διετή δανεισμό μου στην Ολλανδία. Οι κόποι μου ανταμείφθηκαν και ζω το όνειρό μου πλέον στη Λίβερπουλ. Ευχαριστώ άπαντες στον οργανισμό του Ολυμπιακού που με στήριξαν και πλέον βρίσκομαι εδώ. Με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχει ό,τι θες στη ζωή σου».

Ο Τσιμίκας αναφέρθηκε και στο νέο περιβάλλον του: «Όλη η ομάδα της Λίβερπουλ ήταν φιλικοί μαζί μου. Έχω "κολλήσει" περισσότερο με τους Τιάγκο, Σακίρι και Σαλάχ».

Ο πρώτος σκόρερ του περυσινού πρωταθλήματος (leader και του φετινού), Γιουσέφ Ελ Αραμπί, πήρε το βραβείο του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστή για την περίοδο 2019-20.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκα πρώτος σκόρερ και περήφανος για όσα κατάφερα κι εγώ και ο Ολυμπιακός. Θέλω να αφιερώσω σε πολύ κόσμο τα γκολ, ειδικά όμως στους φιλάθλους μας οι οποίοι μας λείπουν πολύ. Ο Βαλμπουενά αξίζει το βραβείο όσο κι εγώ. Δεν μου έχει... θυμώσει. Αυτό είναι η ανταμοιβή μας σαν ομάδα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με ψήφισαν», δήλωσε στο συνδρομητικό κανάλι.

Κορυφαίος τερματοφύλακας αναδείχθηκε ο Ζοσέ Σα, επικρατώντας των Σωκράτη Διούδη και Βασίλη Μπάρκα. Ο Πορτογάλος γκολκίπερ είχε καθοριστική συμβολή στις επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ελλάδα και στην καλή πορεία των «ερυθρόλευκων», στην Ευρώπη.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι΄ αυτό το βραβείο. Το διεκδίκησα ανάμεσα σε κορυφαίους συναδέλφους. Αποτελεί ομαδική δουλειά και μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω. Όταν παίζεις σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός είναι λίγες οι φορές που θα χρειαστείς, αλλά πρέπει να είσαι εκεί και να βοηθήσεις την ομάδα σου», υπογράμμισε.

«Πάντα μου άρεσε και εκτιμώ τον Νόιερ. Μου άρεσε όμως και ο Μπουφόν και πολλές φορές ήταν ο αγαπημένος μου. Στόχος μου είναι να μην δέχομαι γκολ και να βοηθάω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα μου», συμπλήρωσε ο Σα.

Ο τεχνικός του πρωταθλητή Ελλάδας, Πέδρο Μαρτίνς, βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠ ως ο καλύτερος προπονητής της περιόδου 2019-20, ξεπερνώντας τον Γιώργο Δώνη και τον Γιώργο Σίμο.

Στις δηλώσεις του προς το συνδρομητικό κανάλι υπογράμμισε πως «είμαι πολύ συγκινημένος και περήφανος γι΄ αυτή την βράβευση γιατί έρχεται από τους πρωταγωνιστές, τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Και οι δύο συνάδελφοί μου θα μπορούσαν να βρίσκονται στη θέση μου».

Όπως είπε ο Μαρτίνς «προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο σαν Ολυμπιακός και να φέρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω είναι πως όλοι πρέπει να σεβόμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο και να δουλεύουμε συνεχώς, ώστε να προσφέρουμε σε αυτό. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι στον ελληνικό λαό. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο θέλω να το βοηθήσω και να το αναβαθμίσω, προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό».

Ως καλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζεται στο εξωτερικό, το βραβείο μοιράστηκαν οι Τάσος Μπακασέτας και Ταξιάρχης Φούντας. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός Δημήτρης Εμμανουηλίδης, δανεικός από τον Παναθηναϊκό στη Φορτούνα Σιτάρντ τώρα, βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Καλύτερος διαιτητής της περιόδου 2019-20 αναδείχτηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος, υπερτερώντας των Θανάση Τζήλου και Τάσου Παπαπέτρου. «Αποτελεί τη δικαίωση των προσπαθειών μου αυτή η βράβευση. Η διαιτησία κινείται σε εξαιρετικά μονοπάτια. Μαζί με το VAR θα έχουμε εξαιρετικές διαιτησίες στο μέλλον. Μικροί στόχοι, μεγάλα όνειρα. Σίγουρα θέλω να βρεθώ σε έναν κορυφαίο τελικό», δήλωσε.