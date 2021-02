Κοινωνία

“Κακοκαιρία Μήδεια” – Αττική: ισχυρή σύσταση για απόφυγή των μετακινήσεων (εικόνες)

Μέχρι ποια ώρα η Πολιτική προστασία ζητάει από τους εργαζόμενους να μην μετακινηθούν για να πάνε στη δουλειά τους. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Προβλήματα και στην Εύβοια.

«Σύμφωνα με την ΕΜΥ τα καιρικά φαινόμενα εντείνονται και θα συνεχίσουν να είναι έντονα τις επόμενες ώρες και για το λόγο αυτό απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους κατοίκους και τους εργαζόμενους όλης της Αττικής να αποφύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις για τις επόμενες ώρες», τονίζει σε ανακοίνωση της η Πολιτική Προστασία και προσθέτει.

«Οι μεν κάτοικοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε μετακίνηση που μπορούν να αποφύγουν, ή να αναβάλλουν, οι δε εργαζόμενοι που χρειάζεται να μετακινηθούν να το πράξουν μετά τις 10.00 π.μ. και σε συνεννόηση με την εργοδοσία τους.

Η χιονόπτωση θα είναι συνεχής μέχρι τις 10.00 π.μ. και συστήνεται μεγάλη προσοχή σε όλους τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις όποιες απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις τους. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στο επόμενο τρίωρο».

Να αποφύγουν τις μετακινήσεις για την ασφάλειά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καλεί τους πολίτες της Αττικής ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, με ανάρτησή του στο twitter.

"Ισχυρή χιονόπτωση τώρα στην Αττική, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Αποφύγετε τις μετακινήσεις για την ασφάλειά σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας", αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Αυτή την ώρα υπάρχει πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση την Ελευσίνα από το ύψος του Χαϊδαρίου στο Παλατάκι και χρειάζονται αλυσίδες. Εναλλακτικά για μετάβαση προς Ελευσίνα προτείνεται η Αττική Οδός.

Επίσης η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 19:00.

ΔΕΔΔΗΕ: προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Αττική

Σε ανακοίνωση του μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει πως «σε συνέχεια των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στο Δίκτυο η σφοδρή κακοκαιρία Μήδεια, τις τελευταίες ώρες, έχουν προκληθεί και συνεχίζουν να προκαλούνται αρκετές ζημιές στο Δίκτυο από την πτώση δέντρων σε γραμμές Μέσης Τάσης σε αρκετές περιοχές της Αττικής».

Μετά τα μεσάνυχτα, προβλήματα ηλεκτροδότησης είχαμε στις περιοχές της Εκάλης, Δροσιάς, Ν. Ιωνίας, Ψυχικού, Αμαρουσίου και Βάρης, καθώς το επιπλέον βάρος από τη συνεχόμενη χιονόπτωση στα κλαδιά των δέντρων προκαλεί την πτώση τους και κατ΄ επέκταση ζημιές στο Δίκτυο.

«Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της σφοδρής κακοκαιρίας σε πλήρη ετοιμότητα και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση των ζημιών. Σημειώνεται ότι το βράδυ της Δευτέρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκας και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Α. Μάνος, επισκέφτηκαν τα Β. Προάστια της Αττικής, στις περιοχές όπου τα συνεργεία της Εταιρίας επιχειρούσαν για την επανηλεκτροδότησή τους», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης των βλαβών στη Εύβοια, για την επανηλεκτροδότηση χωριών από το κεντρικό τμήμα έως και το Βόρειο, δηλαδή από τη Χαλκίδα προς Άγιο Ιωάννη Ρώσο και τα ορεινά χωριά της Ιστιαίας καθώς υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο Δίκτυο και πλήθος σπασμένων στύλων.