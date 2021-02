Life

Πέθανε ο Τζόνι Πατσέκο

Ένας θρύλος της μουσικής άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο θρυλικός μουσικός Τζόνι Πατσέκο, που θεωρείται ένας από τους ιδρυτές πατέρες της σάλσα, πέθανε στη Νέα Υόρκη χθες Δευτέρα σε ηλικία 85 ετών, γνωστοποίησε η οικογένειά του.

Μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, ο Τζόνι Πατσέκο, γεννημένος το 1935 στη Δομινικανή Δημοκρατία, είχε ιδρύσει τη δισκογραφική εταιρεία Fania Records και το ιστορικό συγκρότημα Fania All-Stars, από το οποίο πέρασαν θρυλικές μορφές της σάλσα, όπως η Σέλια Κρους, ο Έκτορ Λάβος και ο Γουίλι Κολόν.

«Με μεγάλο πόνο ψυχής κι ένα τεράστιο κενό στην καρδιά μου, σας ανακοινώνω ότι ο μαέστρος Τζόνι Πατσέκο έφυγε σήμερα ειρηνικά. Χίλια ευχαριστώ για τις προσευχές σας και όλη την αγάπη που του προσφέρατε πάντα», ανέφερε η σύζυγός του Κούκι Πατσέκο σε ανακοίνωση εξ ονόματος της οικογένειας που αναρτήθηκε στο προφίλ του διάσημου μουσικού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο Τζόνι Πατσέκο είχε εισαχθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο πριν από μερικές ημέρες καθώς είχε παρουσιάσει πνευμονία.

Γεννημένος την 25η Μαρτίου 1935 στην δομινικανή πόλη Σαντιάγο δε λος Καμπαγιέρος, ο Χουάν Ασαρίας Πατσέκο, που έγινε στην πορεία Τζόνι Πατσέκο, έφθασε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του όταν ήταν παιδί.

Έπειτα από μουσικές σπουδές στην περίφημη Juillard School της Νέας Υόρκης, άρχισε την καριέρα του τη δεκαετία του 1950 κι έγινε διάσημος με την ορχήστρα Pacheco y su Charanga.

Ίδρυσε το 1964 τη Fania Records μαζί με τον δικηγόρο Τζέραλντ «Τζέρι» Μασούτσι.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε και δάσκαλε», ανέφερε μέσω Twitter ο Γουίλι Κολόν.

Τα «El faisan» και «Quitate tu» είναι δύο από τα εκατό και πλέον τραγούδια που είχε ηχογραφήσει ή συνθέσει ο Τζόνι Πατσέκο.