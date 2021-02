Υγεία - Περιβάλλον

“Μήδεια”: μετατίθεται η έναρξη των εμβολιασμών (βίντεο)

Μέχρι ποια ώρα δε θα γίνονται εμβολιασμοί. Τι θα γίνει με όσους θα χάσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού τους.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ανακοινώθηκε ότι για όλη την Αττική, σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, η έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος μετατίθεται για τις 10:30.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Οι πολίτες που είχαν ραντεβού για εμβολιασμό από τις 08:00 έως τις 10:30 θα ειδοποιηθούν για τον επαναπρογραμματισμό του ραντεβού τους.