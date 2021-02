Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: τις επόμενες μέρες θα δοθούν νέες οδηγίες για τις μάσκες (βίντεο)

Τι είπε αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, για την περίπτωση του ηλικιωμένου που πέθανε λίγα λεπτά μετά τον εμβολιασμό του.