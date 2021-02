Κοινωνία

“Μήδεια” – ΟΑΣΑ: Κανένα λεωφορείο στους δρόμους Αθήνας - Πειραιά

Τεράστια προβλήματα στην κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ποση ώρα θα διαρκέσει το απαγορευτικό.

Κανένα δρομολόγιο λεωφορείου και τρόλεϊ δεν εκτελείται σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο πρόεδρος των συνδικαλιστών εργαζομένων που βρισκόταν στο αμαξοστάσιο, δήλωσε πως κάποια δρομολόγια ξεκίνησαν, αλλά γύρισαν πίσω.

Κάποια άλλα, ακινητοποιήθηκαν στο δρόμο. Αποτέλεσμα είναι ότι, τα λεωφορεία αποσύρθηκαν και τουλάχιστον μέχρι τις 10:00 θα παραμείνουν ακινητοποιημένα.

Την ίδια ώρα, εκτός λειτουργίας έχει τεθεί και ο Ηλεκτρικός, καθώς πριν απο τις 7:00 ακινητοποιήθηκε και τελικά διεκόπη η λειτουργία του.