Κοινωνία

“Μήδεια”: Προβλήματα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Πώς κινούνται

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά η έντονη χιονόπτωση , με αποτέλεσμα να έχουν ακινητοποιηθεί τα ΜΜΜ.

Προβλήματα στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει προκαλέσει η πολύ ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο της γραμμής 1 του Μετρό (Hλεκτρικός).

Επίσης, λόγω προβλημάτων στο δίκτυο του προαστιακού δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο. Τα δρομολόγια του Μετρό γίνονται έως τον σταθμό Δουκ. Πλακεντίας και από εκεί οι επιβάτες με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο μετεπιβιβάζονται σε συρμούς του Προαστιακού. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, προβλήματα υπάρχουν λόγω της ηλεκτροδρότησης στη γραμμή Λιοσίων - ΣΚΑ και Πειραιάς - Κιάτο.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του τραμ σε ολόκληρο το δίκτυο. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο δίκτυο του τραμ.

Έντονα προβλήματα υπάρχουν και στις αστικές συγκοινωνίες με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται δρομολόγια τόσο τα λεωφορεία όσο και τρόλεϊ. Σύμφωνα με πηγές από τον ΟΑΣΑ εκτελούνται μόνο κάποια δρομολόγια λεωφορείων στα νότια προάστια.

Τα λεωφορεία βγήκαν το πρωί από τα αμαξοστάσια για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια στις κεντρικούς δρόμους, αλλά, λόγω της έντονης χιονόπτωσης και της ολισθηρότητας, δόθηκε εντολή να επιστρέψουν στα αμαξοστάσια για λόγους ασφαλείας.