Πέτσας για “Μήδεια” στον ΑΝΤ1: σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός (βίντεο)

Τι απάντησε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το κλείσιμο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας και πρόσθεσε ότι από την περασμένη Πέμπτη γίνονται συνεχώς συντονιστικές συσκέψεις όλων των εμπλεκομένων μερών, για την επιτυχή αντιμετώπιση της «Μήδειας».

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις σε όλη την Ελλάδα ήταν όλες αυτές τις μέρες επιτυχημένες, αλλά σήμερα η Αττική αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα κι αυτό γιατί δεν είναι συνηθισμένη να είναι αντιμέτωπη τόσο έντονο κύμα κακοκαιρίας.

Για το λόγο αυτό από νωρίς το πρωί υπάρχει ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, ακόμα και για τους εργαζόμενους σε συνεννόηση με τους εργοδότες τους και η όλη κατάσταση σε όλα τα μέτωπα θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ώρες.

Σε ότι αφορά την έντονη κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για το κλείσιμο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, ο κ Πέτσας είπε κατηγορηματικά ότι αυτό έγινε για προληπτικούς λόγους.

«Προτιμήσαμε να κλείσουμε την εθνική οδό για να μην έχουμε πάλι εικόνες ανθρώπων που θα εγκλωβιζόντουσαν στα αυτοκίνητα τους μέσα στην παγωνιά, όπως έγινε το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι και για την εθνική οδό, η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ώρες.