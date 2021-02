Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Μάχη για την αποκατάσταση στην ηλεκτροδότηση

Συνεχίζονται οι διακοπές του ρεύματος σε περιοχές της Αττικής. Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, σήμερα το πρωί, που εντοπίζονται σε αρκετές περιοχές της Αττικής και στην Εύβοια.

Ειδικότερα, διακοπές ρεύματος σημειώνονται στην Αττική στις περιοχές 'Αγιος Στέφανος, Κρυονέρι, Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση, Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφεια, Εκάλη, Μαρούσι, 'Ανοιξη, Διόνυσος, Δροσιά, Καπανδρίτι, Μενίδι, Πάρνηθα, Αυλώνας, Μαλακάσα, Κάλαμος, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Ροδόπολη, Σταμάτα, Βασιλικά Σαλαμίνας και Σκαραμαγκάς.

Στην Εύβοια, το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης των βλαβών μαζί με ενισχυμένες δυνάμεις συνεργαζόμενων εργολάβων από γειτονικές περιοχές, για την επανηλεκτροδότηση χωριών από το κεντρικό τμήμα έως και το Βόρειο, δηλαδή από τη Χαλκίδα προς 'Αγιο Ιωάννη Ρώσο και τα ορεινά χωριά της Ιστιαίας, καθώς υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο Δίκτυο και πλήθος σπασμένων στύλων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με ανακοίνωσή του, ζητά την κατανόηση του κοινού και υπογραμμίζει πως όλο το τεχνικό προσωπικό του βρίσκεται επί ποδός καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών. Η πρωτοφανής κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί αρκετές ζημιές στο Δίκτυο, κυρίως από την πτώση δέντρων.