Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer - Ισραήλ: Νέα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του

Το εμβόλιο προστατεύει από τη νόσηση από την Covid-19. Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τη συλλογική ανοσία;

Νέα στοιχεία από το μαζικό εμβολιαστικό πρόγραμμα του Ισραήλ δείχνουν ότι το εμβόλιο Pfizer/BioNTech «δουλεύει» τόσο καλά όσο είχε φανεί στις δοκιμές του (αποτελεσματικότητα 95%), μειώνοντας κατά 94% τα περιστατικά εκδήλωσης συμπτωματικής Covid-19.

Το ερευνητικό ινστιτούτο του μεγαλύτερου ισραηλινού ταμείου υγείας Clalit ανέλυσε τα θετικά για κορονοϊό τεστ σε 600.000 εμβολιασμένους και άλλους τόσους μη εμβολιασμένους με παρόμοια ηλικία και κατάσταση υγείας, βρίσκοντας 94% λιγότερες λοιμώξεις με συμπτώματα στην ομάδα των εμβολιασμένων με δύο δόσεις, σύμφωνα με το BBC και το CNN.

Ο καθηγητής δημόσιας υγείας Χαγκάι Λιβάιν δήλωσε ότι το εμβόλιο αποδεικνύεται άκρως αποτελεσματικό στην αποτροπή της λοίμωξης και της σοβαρής νόσου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μεταξύ των εμβολιασμένων υπήρχαν 92% λιγότερες περιπτώσεις σοβαρής Covid-19, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους.

Ο Λιβάιν δήλωσε ότι παραμένει προς το παρόν ασαφές ποιο ποσοστό του ισραηλινού πληθυσμού πρέπει να εμβολιαστεί, προτού αρθούν οι περιορισμοί. «Δεν ξέρουμε ακόμη ποια είναι η επίπτωση του εμβολίου στη μετάδοση του ιού. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι είναι χρήσιμο για προσωπική προστασία», ανέφερε.

Ο καθηγητής Έραν Σίγκαλ, ο οποίος αναλύει τα εμβολιαστικά δεδομένα για λογαριασμό του ισραηλινού Υπουργείου Υγείας, δήλωσε ότι «πρέπει ακόμη να βγούμε από το λοκντάουν μας πολύ επιφυλακτικά». Όπως είπε, η μείωση στα κρούσματα στη χώρα, παρά τους μαζικούς εμβολιασμούς, συμβαίνει με βραδύτερο ρυθμό του αναμενομένου, ίσως επειδή η πιο μεταδοτική «βρετανική» παραλλαγή Β.1.1.7 του κορονοϊού έχει πλέον γίνει κυρίαρχη στο Ισραήλ.