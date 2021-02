Υγεία - Περιβάλλον

“Μήδεια”: αναβάλλονται όλοι οι εμβολιασμοί στην Αττική

Τι θα γίνει με τα προγραμματισμένα ραντεβού που ματαιώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας.

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, αναβάλλονται οι σημερινοί εμβολιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής.

Οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένο για σήμερα τον εμβολιασμό τους, θα ειδοποιηθούν για τον επαναπρογραμματισμό του ραντεβού τους.

Σε αντίθεση οι εμβολιασμοί στην Εύβοια πραγματοποιούνται κανονικά.