Πολιτική

“Μήδεια”: σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη στην Πολιτική Προστασία

Επι τάπητος η πορεία του κύματος κακοκαιρίας, οι περιοχές που "χτυπιούνται" περισσότερο και η αντίδραση του μηχανισμού Κράτους και ΟΤΑ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει στις 11:00 σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την κακοκαιρία.

Στην σύσκεψη θα μετέχουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της έως τώρα κατάστασης, με δεδομένη τη σφοδρότατη χιονόπτωση που πλήττει και την Αττική, καθώς και ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως όσον αφορά τις μετακινήσεις.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, επίσης, από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου και του ΔΕΔΔΗΕ.