Κύπελλο Ελλάδας: Στον “πάγο” το ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

Η "Μήδεια" τινάζει στον «αέρα» το ματς ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΕΠΟ όρισε εκ νέου την περασμένη Παρασκευή (12/02) τον πρώτο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Παναθηναϊκό -που αναβλήθηκε ήδη μία φορά λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου των «Ζωσιμάδων»- για την προσεχή Πέμπτη (18/02, 15:00).

Ωστόσο, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας «Μήδεια» που «σαρώνει», εδώ και δύο 24ωρα όλη τη χώρα, θέτει (ξανά) εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του αγώνα στα Ιωάννινα. Οι άνθρωποι της γιαννιώτικης ομάδας, κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσουν το γήπεδο των Ιωαννίνων όσο το δυνατόν πιο «καθαρό» από χιόνι, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην παρούσα φάση -πέρα απ’ τη λάσπη στον ταλαιπωρημένο χλοοτάπητα του γηπέδου- είναι ο πάγος που έχει πιάσει ο αγωνιστικός χώρος.

Μέχρι την Πέμπτη (18/02) υπάρχει ακόμη ένα 48ωρο, όμως ήδη όλες οι πλευρές είναι σε ανοικτή γραμμή από χθες (Δευτέρα, 15/02), για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και το αν θα διεξαχθεί εντέλει ο αγώνας στους «Ζωσιμάδες».

Στην ομοσπονδία θέλουν να έχουν πλήρη εικόνα μέσα στην ημέρα, προκειμένου να μην υπάρξει δεύτερη αναβολή στο συγκεκριμένο ματς, που θα πάει ακόμη πιο πίσω την όλη διαδικασία. Όλα, εντούτοις, παραμένουν προσώρας «ρευστά».

Ακόμη και η πιθανότητα να διεξαχθεί ο πρώτος προημιτελικός του Κυπέλλου σε άλλη έδρα, με τυπικά γηπεδούχο τον ΠΑΣ, όπως έγινε στο χθεσινό ματς πρωταθλήματος (22η αγωνιστική), όπου η ομάδα των Ιωαννίνων υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Περιστερίου, λόγω της κάκιστης κατάστασης και της ακαταλληλότητας των «Ζωσιμάδων»

Στην ΕΠΟ εξετάζουν σοβαρά πια το ενδεχόμενο αυτό, με τον ΠΑΣ να μη συμφωνεί για την ώρα, θέλοντας να γίνει κανονικά το ματς στη φυσική του έδρα. Ήδη πάντως, εξετάζονται και εναλλακτικές απ’ την ομοσπονδία, οι οποίες θα προχωρήσουν, εάν εντός της ημέρας διαπιστωθεί πως το γήπεδο Ιωαννίνων παραμένει «ακατάλληλο» για τέλεση παιχνιδιού.

Έχει εξεταστεί ήδη και η προοπτική της Πάτρας και συγκεκριμένα του γηπέδου της Αγυιάς (εφόσον μπορεί να εξυπηρετηθεί το VAR με εξωτερικό βαν), ως μία πιο κοντινή επιλογή για τον ΠΑΣ. Μία δεύτερη επιλογή θα ήταν το γήπεδο του Αγρινίου, όμως δύσκολα θα ήταν διαθέσιμο, καθότι τη Δευτέρα (22/02) ο Παναιτωλικός φιλοξενεί εκεί τον Παναθηναϊκό (19:30) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το όλο ζήτημα αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (16/02).